В Пензенской области за сутки выявили 71 случай коронавируса

23.05.2021 | 13:03

В воскресенье, 23 мая, суточный прирост пациентов с коронавирусом в Пензенской области составил 71. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Большинство новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Пензе (40). Также инфицированные прибавились в Пензенском районе (6), ЗАТО Заречный (5), Кузнецком, Городищенском, Никольском (по 3), Мокшанском, Нижнеломовском (по 2), Белинском, Бессоновском, Земетчинском, Каменском, Сосновоборском, Тамалинском и Шемышейском (по 1) районах.

Общее число заразившихся в регионе достигло 46 688. С начала эпидемии инфекцию побороли 44 034 пациента, скончались 764.

За минувшую неделю, с 16 по 22 мая, в области подтвердили 444 случаев коронавируса. Медики выписали 418 человек, зарегистрировали смерть 32 жителей.

С 9 по 15 мая прибавилось 452 пациента с COVID-19. Вирус побороли 460 инфицированных, погибли 31.