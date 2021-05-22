Пенза вошла в число худших городов по работе общественного транспорта

22.05.2021 | 11:26

Пенза вошла в тройку аутсайдеров по работе общественного транспорта среди 76 городов России. Анализ провела компания Simetra.

Критериями оценки стали пять показателей: ценовая доступность, комфорт и удобство, эффективность транспортной сети, физическая доступность, безопасность.

В пояснении к материалам говорится, что источниками стали программные средства ГИС-анализа, поисково-информационные картографические службы, официальные открытые данные, в том числе государственная статистика, а также региональные новостные порталы, общественные проекты и базы данных.

По итогам сравнения городских транспортных систем Пенза оказалась на 74-м месте - по 100-балльной шкале она набрала 46 баллов. Хуже оказались лишь Владикавказ (41,8) и Астрахань (36,6).

Первые места в рейтинге заняли Екатеринбург (74,6), Пермь (72,8) и Казань (72,5).