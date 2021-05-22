Общество

Пенза вошла в число худших городов по работе общественного транспорта

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Пенза вошла в тройку аутсайдеров по работе общественного транспорта среди 76 городов России. Анализ провела компания Simetra.

Критериями оценки стали пять показателей: ценовая доступность, комфорт и удобство, эффективность транспортной сети, физическая доступность, безопасность.

В пояснении к материалам говорится, что источниками стали программные средства ГИС-анализа, поисково-информационные картографические службы, официальные открытые данные, в том числе государственная статистика, а также региональные новостные порталы, общественные проекты и базы данных.

По итогам сравнения городских транспортных систем Пенза оказалась на 74-м месте - по 100-балльной шкале она набрала 46 баллов. Хуже оказались лишь Владикавказ (41,8) и Астрахань (36,6).

Первые места в рейтинге заняли Екатеринбург (74,6), Пермь (72,8) и Казань (72,5).

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Гость||

кто бы сомневался. Одни маршрутки. А эти господа ездят как хотят и набивают бедных пассажиров как в банку. Хамят,грубят. Отвратительно. Чиновники отдали коммерсам на откуп всю транспортную сферу. Позор. Я не права??

Гость||

Гость писал(a):

Позор. Я не права??
Депутаты не заметили у себя в рабочем мерседесе пробок и большое количество пассажиров. Всем довольны.

Гость||

да уж...из окна мерседеса жизнь кажется иной. Точнее не скажешь.

Гость||

А почему эту новость не пиарят по местным тв каналам? Или это не так замечательно, как город трудовой доблести?

Гость||

Ахахаха! Так вам и надо!

Гость||

А скоро вам ещё сделают стоимость проезда по 82 рубля за поездку. Очень жду этого.

Гость||

Шуист. Раньше было 4 автобусных маршрута: 1,1к, 4 и 16. Сейчас район расстроился до Согласия, людей живёт в два раза больше. Автобусы как нам заявляет администрация - не рентабельны. Это как так??? Рентабельно забитыми до отказа маршрутками людей вывозить и деньги черным налом собирать???

Гость||

А что по этому поводу скажет И.О.?

Он вообще ведёт диалог с народом?

Гость||

Как говорится, что и требовалось доказать... Все одни только разговоры о том, что снова введут регулируемые тарифы на проезд, что будет создано новое министерство 9или как его там, не помню), ответственное за работу общественного транспорта, что будут закуплены новые автобусы, а воз и ныне там. Процентов 80 всего общественного транспорта - маршрутки, и то некоторые из них настолько "убитые", что кажется вот-вот развалятся на ходу. За что деньги платим, неизвестно

Гость||

Гость писал(а):

> А что по этому поводу скажет И.О.?

> Он вообще ведёт диалог с народом?

Ну как ты думаешь если его выперли из совета федерации и отправили на Родину с понижением, какой тут диалог

Гость||

А вы все ещё разок проголосуйте за это.

Гость||

Это прорыв!!! Есть куда стремится. Надо обогнать Владикавказ и Астрахань!!!

Гость||

Часто посещаю Чебоксары...чистый и благоустроенный город.Все для людей...Уверен,Мельниченко жёстко заставит наших чиновников работать...

Гость||

Гость писал(a):

чиновников работать...
Надо бы. Тогда появится возможность ввести такую вещь, как брутто-контракт на перевозки. Только работать властям придется очень и очень много в этом случае, иначе город не потянет нормальный транспорт.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):Позор. Я не права??Депутаты не заметили у себя в рабочем мерседесе пробок и большое количество пассажиров. Всем довольны.
Да не, Мутовкин явно что-то подозревает по поводу хренового общественного транспорта, поэтому то и отказывается пересаживаться со служебной машины в такси, и уж боже упаси в газельку скотовозку.

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Имя: Гость
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