В реанимации КИМа лечится 34 пациента с тяжелой формой COVID-19

21.05.2021 | 10:11

Сотрудники областного центра специализированных видов медицинской помощи рассказали, сколько пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции лечится в медицинском учреждении.

По данным на четверг, 20 мая, в отделении реанимации находится 34 пациента с COVID-19 и пневмонией, в том числе 8 человек - на искусственной вентиляции легких и 15 - на неинвазивной ИВЛ.

«В отделении реанимации у пациентов с тяжелым течением COVID-19 и прогрессирующей дыхательной недостаточностью при цитокиновом шторме, не купируемом медикаментозными средствами, внедрен и успешно применяется метод селективной гемосорбции цитокинов. Идет борьба за жизнь каждого пациента, используются все известные методики лечения», - подчеркнули представители больницы.

К посту прикреплено видео, иллюстрирующее работу медицинской аппаратуры.

В последние недели коронавирусную инфекцию в Пензенской области ежедневно диагностируют в среднем у 70-80 человек. Общее число заражений за время пандемии - 46 468. Выздоровело 43 903 пациента, умерло, по данным оперативного штаба, 754.