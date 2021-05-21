Сетевое издание|18+|Пятница|21 мая 2021|11:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

В реанимации КИМа лечится 34 пациента с тяжелой формой COVID-19

Печать

Сотрудники областного центра специализированных видов медицинской помощи рассказали, сколько пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции лечится в медицинском учреждении.

По данным на четверг, 20 мая, в отделении реанимации находится 34 пациента с COVID-19 и пневмонией, в том числе 8 человек - на искусственной вентиляции легких и 15 - на неинвазивной ИВЛ.

«В отделении реанимации у пациентов с тяжелым течением COVID-19 и прогрессирующей дыхательной недостаточностью при цитокиновом шторме, не купируемом медикаментозными средствами, внедрен и успешно применяется метод селективной гемосорбции цитокинов. Идет борьба за жизнь каждого пациента, используются все известные методики лечения», - подчеркнули представители больницы.

К посту прикреплено видео, иллюстрирующее работу медицинской аппаратуры.

В последние недели коронавирусную инфекцию в Пензенской области ежедневно диагностируют в среднем у 70-80 человек. Общее число заражений за время пандемии - 46 468. Выздоровело 43 903 пациента, умерло, по данным оперативного штаба, 754.

Источник — видео instagram.com/gbuz_pokcsvmp
0
0
0
0
 
Гость||

нравяться лечатся не нравится не болеют или не лечатся

Гость||

Здоровья всем больным! Товарищ лежал, такого говорит насмотрелся, не дай бог

Гость||

Гость писал(a):

Товарищ лежал, такого говорит насмотрелся, не дай бог
В в травму сходи - там зрелище еще впечатлительнее, особенно зимой.

Гость||

10.28

Не болел ты ни разу. Приспичит - побежишь.

Гость||

Гость писал(a):

Не болел ты ни разу. Приспичит - побежишь.
хахахаххахааххахахахахахахаххахаха я вообще не болею тем более вирусами папирусами всякиеми распиаренными

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте