В Пензе наказали водителя, пассажиры которого загорали на крыше

Пензенская Госавтоинспекция нашла водителя автомобиля, пассажиры которого оказались любителями нестандартного отдыха.
Житель одного из домов в Засечном снял на камеру телефона проезжавший по улице Светлой ВАЗ-2114.
Молодые люди в одних плавках разместились на крыше авто, видимо, решив таким образом принять солнечные ванны. То, что такой «отдых» - нарушение правил перевозки пассажиров и грозит водителю штрафом, парней не волновало.
«Загар на скорости, по-пензенски. Молодые люди решили прокатиться с ветерком», - подписал ролик автор.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что на 19-летнего водителя машины составили протокол. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).
Молодому человеку выписали штраф в размере 1 000 рублей.
тут лишать надо а не штрафовать..упадут эти дебилы не винный водитель будет виноват