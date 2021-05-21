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Общество

В Пензе наказали водителя, пассажиры которого загорали на крыше

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Пензенская Госавтоинспекция нашла водителя автомобиля, пассажиры которого оказались любителями нестандартного отдыха.

Житель одного из домов в Засечном снял на камеру телефона проезжавший по улице Светлой ВАЗ-2114.

Молодые люди в одних плавках разместились на крыше авто, видимо, решив таким образом принять солнечные ванны. То, что такой «отдых» - нарушение правил перевозки пассажиров и грозит водителю штрафом, парней не волновало.

«Загар на скорости, по-пензенски. Молодые люди решили прокатиться с ветерком», - подписал ролик автор.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что на 19-летнего водителя машины составили протокол. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).

Молодому человеку выписали штраф в размере 1 000 рублей.

Источник — кадр с видео instagram.com/penza.seichas
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Гость||

тут лишать надо а не штрафовать..упадут эти дебилы не винный водитель будет виноват

Гость||

1000 не смешно даже

Гость||

Пусть катаются как считают нужным.Чем больше идиотов- тем меньше идиотов.

Гость||

Гость писал(a):

тут лишать надо а не штрафовать..упадут эти дебилы не винный водитель будет виноват
А без ВУ этот водитель не сядет за руль? Он положил болт на безопасность своих друзей, свое будущее и будущее других участников движения, а вы его лишением какой-то бумажки пугаете.

Гость||

Маловат штраф!Согласна с комментариями,что в данной ситуации лучше лишать прав!Скоро голыми будут на крышах ездить-ПОЗОР!

Гость||

Гость писал(a):

Скоро голыми будут на крышах ездить-ПОЗОР!
Отличная идея! Посадить голышом и отправить кататься на весь день по городу :)) Хотели славы - получите! ))

Гость||

А чё там смотреть-то у них?

Гость||

Сейчас нельзя голым весь день, излучение от солнца сильное

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас нельзя голым весь день, излучение от солнца сильное
Их это не остановило, значит можно.

Гость||

Как там в бочку с дерьмом сажали и погороду возили? И каждую минуту над бочкой мечом - вжик! Хочешь башку сохранить - ныряй в дерьмо. Вот это наказание ( только не помню, за что)

Гость||

Гость писал(a):

не винный водитель будет виноват
ага, колымага его сама едет, а он дома чай пьет, ведать не ведает, что на его крыше творится

Гость||

Гость писал(a):

ага, колымага его сама едет, а он дома чай пьет, ведать не ведает, что на его крыше творится
Речь про других водителей, под колеса которых могут свалиться долбодятлы с крыши.

Гость||

Гость писал(a):

Как там в бочку с дерьмом сажали и погороду возили? И каждую минуту над бочкой мечом - вжик! Хочешь башку сохранить - ныряй в дерьмо. Вот это наказание ( только не помню, за что)
Вроде в Турции так за воровство наказывали. А в России своя вариация была. Тех, кто злоупотреблял алкоголем, помещали в бочку с вином так, что самостоятельно выбраться из неё он не мог. Бочку возили по городу всем напоказ, что само по себе было публичным унижением. Если человек находился в спиртовом растворе длительное время, мягкие ткани начинали отслаиваться от костей, что причиняло невероятные мучения заключённому. Нередко такая пытка заканчивалась трагически, и из бочки извлекали труп.

Гость||

Гость писал(a):

Речь про других водителей, под колеса которых могут свалиться долбодятлы с крыши.
А... эти точно невинные.

Гость||

А когда в маршрутке едешь, то жопу в окно выставлять можно?

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Имя: Гость
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