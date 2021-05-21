В Пензе наказали водителя, пассажиры которого загорали на крыше

21.05.2021 | 15:11

Пензенская Госавтоинспекция нашла водителя автомобиля, пассажиры которого оказались любителями нестандартного отдыха.

Житель одного из домов в Засечном снял на камеру телефона проезжавший по улице Светлой ВАЗ-2114.

Молодые люди в одних плавках разместились на крыше авто, видимо, решив таким образом принять солнечные ванны. То, что такой «отдых» - нарушение правил перевозки пассажиров и грозит водителю штрафом, парней не волновало.

«Загар на скорости, по-пензенски. Молодые люди решили прокатиться с ветерком», - подписал ролик автор.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что на 19-летнего водителя машины составили протокол. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).

Молодому человеку выписали штраф в размере 1 000 рублей.