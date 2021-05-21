Пензенцы просят отремонтировать лестницу к дворцу детского творчества

21.05.2021 | 14:07

В Пензе в очередной раз собираются отремонтировать лестницу, ведущую к Дворцу детского и юношеского творчества на улице Бекешской.

Речь об этом шла на встрече главы администрации города Андрея Лузгина с жителями Ленинского района, состоявшейся в четверг, 20 мая.

Лестницу к Дворцу детского и юношеского творчества ремонтировали несколько лет назад. Проект предусматривал мощение бетонных поверхностей, установку ограждения, монтаж светильников, обустройство площадок для отдыха.

Первый этап реконструкции начался летом 2016 года, второй - зимой 2017-го. Однако уже через два года лестница оказалась в неудовлетворительном состоянии.

В декабре 2020-го речь вновь зашла о необходимости восстановить объект. Предполагалось сделать это за счет городского и областного бюджетов. Однако планы так и остались нереализованными: неожиданно оказалось, что лестница не находится ни в чьем владении, то есть фактически за нее никто не отвечает.

На встрече с мэром Пензы горожане вновь подняли вопрос о ремонте лестницы к ДДЮТ, по которой родители и бабушки с дедушками водят школьников на занятия в различных кружках и секциях. От их имени выступили представители местного уличного комитета.

«В настоящее время управление муниципального имущества города проводит процедуру регистрации этого объекта в муниципальную собственность», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

После того как город примет ступени и площадки на баланс, можно будет говорить об их ремонте. В перспективе его планируется провести в 2022 году.