Общество

Пензенцы просят отремонтировать лестницу к дворцу детского творчества

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В Пензе в очередной раз собираются отремонтировать лестницу, ведущую к Дворцу детского и юношеского творчества на улице Бекешской.

Речь об этом шла на встрече главы администрации города Андрея Лузгина с жителями Ленинского района, состоявшейся в четверг, 20 мая.

Лестницу к Дворцу детского и юношеского творчества ремонтировали несколько лет назад. Проект предусматривал мощение бетонных поверхностей, установку ограждения, монтаж светильников, обустройство площадок для отдыха.

Первый этап реконструкции начался летом 2016 года, второй - зимой 2017-го. Однако уже через два года лестница оказалась в неудовлетворительном состоянии.

В декабре 2020-го речь вновь зашла о необходимости восстановить объект. Предполагалось сделать это за счет городского и областного бюджетов. Однако планы так и остались нереализованными: неожиданно оказалось, что лестница не находится ни в чьем владении, то есть фактически за нее никто не отвечает.

На встрече с мэром Пензы горожане вновь подняли вопрос о ремонте лестницы к ДДЮТ, по которой родители и бабушки с дедушками водят школьников на занятия в различных кружках и секциях. От их имени выступили представители местного уличного комитета.

«В настоящее время управление муниципального имущества города проводит процедуру регистрации этого объекта в муниципальную собственность», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

После того как город примет ступени и площадки на баланс, можно будет говорить об их ремонте. В перспективе его планируется провести в 2022 году.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лестницу к Дворцу детского и юношеского творчества ремонтировали несколько лет назад.
Специально так ремонтируют, чтобы делать почаще. Ничего в Пемзе не меняется!

Гость||

Лестница в первый же год начала рассыпаться: там не в цемент добавляли песок, а наоборот. Кто-то очень хорошо на этом погрел руки, но прокуратуре - до фонаря.

Гость||

Песок халявный

Гость||

penzainform.ru писал(a):

неожиданно оказалось, что лестница не находится ни в чьем владении
А как же тогда первый раз ремонт сделали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

фактически за нее никто не отвечает.
В Пензе никто ни за что не отвечает.

Гость||

Красиво трет Пензаинформ. Дочиста.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе никто ни за что не отвечает.
За всё ответит Иван. Не зря же сидит!

Гость||

Гость писал(a):

А как же тогда первый раз ремонт сделали?
С Божьей помощью.

Гость||

Когда делали лестницу, была поздняя осень и сильные заморозки. Цемента там думаю достаточно, там много слойные подушки, и сетка. Но лестницу практически не чистят. Засыпают сильным раствором. Жаль труд рабочих и мастера, который стоял не отходя от рабочих, когда они все заливали.Еще обещали дорожку для того, что б мамы могли подниматься с коляской и велосипедах.

Имя: Гость
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