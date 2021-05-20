Общество

В регионе за сутки выявили 74 случая коронавирусной инфекции

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В Пензенской области за сутки прибавилось 74 заразившихся коронавирусом. Данные на четверг, 20 мая, обнародовал федеральный оперативный штаб.

19-го числа прирост новых пациентов также составил 74, 18-го - 72, 17-го - 75.

Всего с начала эпидемии число случаев COVID-19 достигло 46 468. За этот период выздоровели 43 841 человек, зарегистрирована смерть 748 (338 мужчин и 410 женщин).

За сутки в России зафиксировали 9 232 инфицированных в 84 регионах, 14,4% из них не имели клинических проявлений заболевания. 396 пациентов погибли, медики выписали 9 983 человека.

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