В Пензенской области участок трассы М5 «Урал» будут чинить до сентября

20.05.2021 | 11:01

В Мокшанском районе начался ремонт федеральной автодороги М5 «Урал». В порядок приведут участок с 570-го по 576-й километр.

«На объекте устроят выравнивающий, нижний и верхний слои покрытия, укрепят обочины. Для обеспечения безопасных условий восстановят металлическое оцинкованное барьерное ограждение, пластиковые сигнальные столбики, нанесут горизонтальную разметку термопластиком», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Обновленный участок должны сдать в эксплуатацию в сентябре.

Водителей просят быть внимательными, следовать требованиям дорожных знаков, соблюдать скоростной режим. О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы (8412) 55-11-04.