Общество

В Пензенской области участок трассы М5 «Урал» будут чинить до сентября

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В Мокшанском районе начался ремонт федеральной автодороги М5 «Урал». В порядок приведут участок с 570-го по 576-й километр.

«На объекте устроят выравнивающий, нижний и верхний слои покрытия, укрепят обочины. Для обеспечения безопасных условий восстановят металлическое оцинкованное барьерное ограждение, пластиковые сигнальные столбики, нанесут горизонтальную разметку термопластиком», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Обновленный участок должны сдать в эксплуатацию в сентябре.

Водителей просят быть внимательными, следовать требованиям дорожных знаков, соблюдать скоростной режим. О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы (8412) 55-11-04.

Источник — фото m5-ural.ru
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Гость||

Журналюги!!! что за слово - чинить? Чинят карандаши, а трассы ремонтируют. Жертвы ЕГЭ

Гость||

6 километров трассы - более чем за 3 месяца! Вот это темпы! Самим-то не смешно?

Гость||

Та бешь хочешь проехать в ближайшие пол года быстрее- объедь. Там будут работать самые быстрые рабочие. Делать 6 км за 3 месяца. Это прорыв.

Имя: Гость
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