Общество

С пензенского 9-классника требовали ненужную справку для сдачи ОГЭ

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В Пензенской области с родителей девятиклассника-инвалида безосновательно требовали справку медико-социальной экспертизы (МСЭ) для сдачи ОГЭ только по одному предмету.

При этом по заболеванию, которое имеется у ребенка, такая справка вообще не выдается.

Столкнувшись с проблемой, мать школьника обратилась за помощью к детскому омбудсмену Елене Столяровой.

«Достаточно того, что медико-социальная комиссия медицинской организации предоставляет свою справку в Пенсионный фонд, на основании которой назначается социальная пенсия ребенку и присваивается статус ребенка-инвалида. А взрослому (при необходимости) назначается пособие по уходу за ним», - сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

Елена Столярова обратилась в органы управления образования и разъяснила необоснованность их требований о предоставлении такой справки. В итоге девятикласснику разрешили сдавать экзамен по одному предмету без справки.

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Гость||

Вся в работе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенской области с родителей девятиклассника-инвалида безосновательно требовали справку медико-социальной экспертизы (МСЭ)
Пусть привыкает к взрослой жизни.

Гость||

Портреты на первой странице наводят на смутные подозрения на счет работничков Пензаинформа. Становится все прозрачнее и прозрачнее.

Гость||

Гость писал(a):

Вся в работе.
Как цыгане занимались нищенством и попрошайничествов,вовлекая детей в преступный промысел,так было и в этом году.

Никакой работы в этом направлении со стороны Столяровой нет!!!Может нужен новый человек,который наведёт порядок? Или дети цыган - не дети?

Имя: Гость
Комментарий:

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