Обещанные в декабре представления в новом цирке могут не состояться

20.05.2021 | 12:49

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступают вопросы от жителей центра и районов региона, обеспокоенных судьбой цирка.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Возведение нового затянулось, а в середине 2015-го и вовсе приостановилось.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и московским ООО «Стройресурс». Цирк должны были возвести до 20 декабря 2021 года и сразу начать первые представления.

Несколько месяцев назад представители Росгосцирка сообщили, что строительство в Пензе идет полным ходом. «Цирк будет одним из самых больших в России: общая площадь - более 25 тыс. квадратных метров, зрительный зал на 1 400 человек. Первое представление планируется в конце 2021 года», - еще раз пообещали они на официальной странице в Instagram.

Однако сейчас у пензенцев возникает вопрос: не заморозится ли строительство столь значимого объекта снова? Опасения связаны с тем, что его лично контролировал бывший губернатор Иван Белозерцев. Он добивался финансирования в Москве, наблюдал за строительством в режиме онлайн на мониторе, неоднократно посещал стройплощадку.

Однако 21 марта Иван Белозерцев был задержан. Ему предъявили обвинение во взятке. Президент РФ отрешил Белозерцева от должности. Экс-губернатор находится под стражей до 20 августа.

В справке, предоставленной порталу «ПензаИнформ» Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, говорится: «Сметная стоимость объекта согласно заключению экспертизы - 1 млрд 305,14 млн рублей. Сроки выполнения работ - с 8.11.2018 по 31.12.2021».

А вот в Росгосцирке о финальной точке в последнее время говорят несколько неуверенно. Генеральный директор организации Сергей Беляков заявил: «Планируется, что в этом году после масштабной реконструкции будет введен в эксплуатацию Саратовский государственный цирк. А в 2022 году - завершено строительство Пензенского цирка».

Таким образом, сдача в эксплуатацию важного для пензенцев объекта может задержаться на неопределенный срок.