Общество

Обещанные в декабре представления в новом цирке могут не состояться

Печать

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступают вопросы от жителей центра и районов региона, обеспокоенных судьбой цирка.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Возведение нового затянулось, а в середине 2015-го и вовсе приостановилось.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и московским ООО «Стройресурс». Цирк должны были возвести до 20 декабря 2021 года и сразу начать первые представления.

Несколько месяцев назад представители Росгосцирка сообщили, что строительство в Пензе идет полным ходом. «Цирк будет одним из самых больших в России: общая площадь - более 25 тыс. квадратных метров, зрительный зал на 1 400 человек. Первое представление планируется в конце 2021 года», - еще раз пообещали они на официальной странице в Instagram.

Однако сейчас у пензенцев возникает вопрос: не заморозится ли строительство столь значимого объекта снова? Опасения связаны с тем, что его лично контролировал бывший губернатор Иван Белозерцев. Он добивался финансирования в Москве, наблюдал за строительством в режиме онлайн на мониторе, неоднократно посещал стройплощадку.

Однако 21 марта Иван Белозерцев был задержан. Ему предъявили обвинение во взятке. Президент РФ отрешил Белозерцева от должности. Экс-губернатор находится под стражей до 20 августа.

В справке, предоставленной порталу «ПензаИнформ» Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, говорится: «Сметная стоимость объекта согласно заключению экспертизы - 1 млрд 305,14 млн рублей. Сроки выполнения работ - с 8.11.2018 по 31.12.2021».

А вот в Росгосцирке о финальной точке в последнее время говорят несколько неуверенно. Генеральный директор организации Сергей Беляков заявил: «Планируется, что в этом году после масштабной реконструкции будет введен в эксплуатацию Саратовский государственный цирк. А в 2022 году - завершено строительство Пензенского цирка».

Таким образом, сдача в эксплуатацию важного для пензенцев объекта может задержаться на неопределенный срок.

0
0
0
0
 
Гость||

Цирк)

Гость||

Тут у вас на пензаинформе есть заметка, как Иван обещал сдать цирк до конца 2017 года. Так что всё нормально. Ждем.

Гость||

Зачем нужен цирк городу Глупову?

Гость||

Гость писал(a):

Тут у вас на пензаинформе есть заметка, как Иван обещал сдать цирк до конца 2017 года.
Где линк? Правилам сетевого этикета не обучен?

Гость||

Никто и не сомневался...

Гость||

Ахах！Говно-цирк, не понятно как слепленый и непонятно какими “профессионалами” построеный на сегодняшний момент, с просевшим из-за простоя фундаментом, типа укрепленным... Ну-ну... Денег море ушло по карманам, причастным к строительству, а по факту какаха. Его рано или поздно достроят и торжественно откроют, чтобы потом закрыть на очередной капитальный ремонт, так как явно все технологии и сроки при строительстве тут нарушены. И никто из причастных к этой стройке в случае не дай Бог какого обрушения в этом цирке как всегда в России ответственности не понесет. Страшно за будущих маленьких зретелей.

Гость||

а че он из Матросской тишины не может что ль проконтролировать?!...

Гость||

Гость писал(a):

Денег море ушло по карманам, причастным к строительству, а по факту какаха.
Н - первая буква

Гость||

«Сметная стоимость объекта согласно заключению экспертизы - 1 млрд 305,14 млн рублей. Сроки выполнения работ - с 8.11.2018 по 31.12.2021»

Интересно, какая часть от этой сметной стоимости ушла лично Белозерцеву, у которого более 500 млрд руб. наличными нашли дома？Понятно, почему он лично курировал строительство...

Гость||

Цирк продолжается!

К 2030 сдадут?

Гость||

Главный клоун в тюрьме)))

Гость||

ссылка на PenzaInform.ru

penzainform.ru писал(a):

«Все нити управления находятся в Министерстве культуры России и Росгосцирке, но мы должны достроить цирк до конца 2017 года», - подчеркнул губернатор.

Так что, во-первых, пензенский цирк федеральный объект и всё решают в Москве, а во-вторых, Белозерцев не давал обещания достроить цирк до конца 2017 года.

Гость||

Абсолютно логичный вопрос: почему пензенцы не задают вопросы по цирку в Министерство культуры России и Росгосцирк?

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцев не давал
Да, он брал. И много.

Гость||

зачем нужен цирк городу платный когда кругом один цирк и бесплатный

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте