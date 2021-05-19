В Городищенском районе юрист восстановилась на работе через суд

Жительница Сурска добилась признания своего увольнения незаконным и восстановилась на работе.
С февраля 2018 года женщина работала в ООО «УК Авантаж+» юрисконсультом по совместительству. В 2020 году отношения с начальством не заладились, и в сентябре ее уволили за прогул. Однако горожанка обратилась в суд. Служители Фемиды признали увольнение незаконным и восстановили ее на работе.
Но этим дело не закончилось. В октябре руководитель предупредил юрисконсульта об изменении организационных и технологических условий труда и, следовательно, трудового договора.
Женщина отказалась работать по новым правилам, и в декабре ее уволили. Она вновь подала иск в Городищенский районный суд.
Участвующий в деле прокурор встал на сторону истицы, так как у работодателя не оказалось достаточных доказательств для подтверждения необходимости изменения условий договора.
«Суд восстановил истицу на работе и взыскал с ответчика в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула, а также денежную компенсацию морального вреда в размере 8 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Решение суда в законную силу не вступило.
это фантастично но даже если так долго она не думаю что проработает после такого