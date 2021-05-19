Общество

Стали известны сроки ремонта улиц Долгова и Огородной в Пензе

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В Пензе отремонтируют несколько дорог, по которым активно движется не только личный, но и общественный транспорт. Об этом шла речь на встрече главы администрации города Андрея Лузгина с жителями Железнодорожного района в среду, 19 мая.

В частности, людей очень интересовали сроки ремонта улиц Долгова и Огородной. Именно по этим дорогам проходят маршруты общественного транспорта, связывающие Центральный рынок и Шуист.

Мэр пообещал, что названные объекты будут приведены в порядок уже в 2021 году.

«Ремонт дороги по улице Долгова будет произведен на участке от улицы Чехова до Урицкого. Полностью приведем в порядок дорожное полотно по улице Огородной. Подрядчик планирует приступить к работам через месяц», - уточнил Лузгин.

Он добавил, что отремонтированы будут не только указанные объекты, но и ряд других улиц Железнодорожного района: Павлушкина (Пенза-III), Пролетарская (Автовокзал), Саранская (Пенза-IV).

Источник — фото pixabay.com
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