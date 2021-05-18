Общество

Стало известно, когда будут начислены выплаты детям от 3 до 7 лет

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Министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан ответил на вопросы интернет-пользователей относительно выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Он рассказал, сколько времени рассматриваются заявления от родителей и через какой период начисляются первые суммы.

«В соответствии с новым порядком предоставления ежемесячной выплаты, органами социальной защиты населения анализируется не только среднедушевой доход семьи заявителя, но и имущественное положение, направляются межведомственные запросы по движимому и недвижимому имуществу граждан. Работа с заявлением в общей сложности занимает до 30 рабочих дней», - пояснил министр.

На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней, но в случае если необходимые документы, запрошенные у других ведомств, не поступили, срок продлевают еще на 20 рабочих дней.

Даже если в перерасчете было отказано, ранее назначенную выплату продолжат переводить до истечения 12-месячного срока, на который она была установлена.

Гражданам, которые получили уведомления о назначении выплаты, деньги перечислят в ближайшее время.

«На основании положительных решений, принятых по заявлениям в апреле и первой декаде мая 2021 года, денежные средства федерального и регионального бюджетов будут перечислены на расчетные счета получателей до конца мая 2021 года», - уточнил Алексей Качан.

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