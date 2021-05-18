От Пензы и до Мокшанского района полыхают трава и деревья

18.05.2021 | 18:26

Сизый дым окутал «Зеленую рощу». Вблизи садоводческого товарищества под таким названием полыхает сухая трава, огонь пляшет по стволам деревьев. Дачники и местные жители из Дальнего Арбекова опасаются, что пламя подойдет к постройкам - порывистый ветер гонит его как раз в ту сторону.

«Горим каждый сезон не по разу – два-три раза, это у нас регулярно. Все идет с железной дороги. Мы полыхнем, дачки рядом!» - сообщила очевидец Елена.

Очагами горит в разных точках от улицы Кольцова в Пензе до Мокшанского района. В борьбе с огнем все средства хороши. Активисты-добровольцы ведрами таскают воду, пытаясь погасить пламя у гаражного кооператива на Виражной, используют и огнетушители.

Желание помочь спасателям огромное. Борьба со стихией объединила и рядовых обывателей, и специалистов.

«Хочу выразить благодарность третьему отряду, молодцы! Ведра у меня схватили, давай поливать», - отметила женщина.

Несколько минут работы - и приходится заправлять пожарный ранец водой. Помощь подходила и с железнодорожных путей.

Пожарный поезд задействовали на станции Пяша. Там около линии загорелись посадки.