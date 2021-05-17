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Общество

М. Дралин занял 11-е место на первом этапе кольцевых гонок в Смоленске

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Стартовал новый сезон Российской серии кольцевых гонок. Восьмой год подряд чемпионат и Кубок страны пройдут под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing.

Первый этап начался 16 мая на Смоленском кольце, где состоялись пять гонок, в которых приняли участие 92 пилота. Состязались спортсмены в таких классах гоночных автомобилей как «Туринг», «Туринг-лайт», «Супер-продакшн», SMP GT4 Russia.

В классе S1600 принял участие пензенский пилот, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

15 мая в квалификации он занял 13-е место. Пензенский гонщик уверенно провел старт первого заезда и двигался в темпе пелотона, однако на середине дистанции ему пришлось вернуться в боксы из-за технических проблем с автомобилем.

Болельщики ждали вторую гонку и надеялись, что команде удастся вернуть машину к жизни. Во втором заезде Михаил Дралин занял 8-е место на Смоленском кольце и по итогам двух гонок первого этапа - 11-е место.

Как отмечают спортивные комментаторы, это хороший результат для Михаила Дралина и ценные очки в зачет чемпионата СМП РСКГ.

Второй этап серии РСКГ пройдет на Нижегородском кольце 19 и 20 июня. Весь сезон и все самые крутые гонки зрители смогут увидеть на YouTube-канале СМП РСКГ и Матч ТВ.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

Источник — фото vk.com/penza_sport58
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