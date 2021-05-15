В регионе за 3 месяца выявлено 66 новых случаев заражения ВИЧ

15.05.2021 | 20:30

Хотя ВИЧ-инфицированных в Пензенской области сейчас регистрируется меньше, успокаиваться рано. Небольшой рост отмечается среди молодежи 20-30 лет. С такими показателями Пензенская область отмечает Всемирный день памяти жертв СПИДа. За три месяца 2021 года выявлено 66 новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека.

«Основной возраст - 30-40 лет. Основной путь передачи (77,3%) - половой. На данный момент в центре СПИД наблюдается 42 ВИЧ-инфицированных ребенка», - сообщила заведующая отделением центра по профилактике и борьбе со СПИД Инна Чарыкова.

На особом учете у специалистов - 213 малышей, рожденных инфицированными женщинами.

В целях профилактики распространения ВИЧ-инфекции сотрудники центра СПИД провели среди пензенских студентов экспресс-тестирование на наличие опасного вируса.