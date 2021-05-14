В школах и детсадах области нет карантина по COVID-19 и ОРВИ

14.05.2021 | 15:24

В Пензенской области по состоянию на пятницу, 14 мая, нет ни одного школьного класса и ни одной детсадовской группы, закрытых на карантин по COVID-19 и ОРВИ.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в министерстве образования региона.

В пресс-службе отметили, что среди детей есть лишь единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией: 1 дошкольник и 2 школьника.

Что касается ОРВИ, то в регионе на эту дату болеют 1 671 детсадовец и 4 493 школьника.

По данным на 23 апреля, на карантин по коронавирусной инфекции было закрыто 17 классов в 15 школах, расположенных в 11 муниципалитетах, и 4 группы в 3 детсадах (в Пензе, Бессоновке и Неверкине). На тот момент в общей сложности COVID-19 болели 29 школьников и 4 детсадовца.

В связи с длительными майскими праздниками у школьников был перерыв в занятиях. Они отдыхали с 1 по 11 мая включительно и вернулись к занятиям лишь 12-го.