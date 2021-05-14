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Общество

В Пензе врач пояснил, зачем нужно частое тестирование на COVID-19

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Только с зафиксированным отрицательным результатом обследования на коронавирус Лариса Зобнева может увидеть свою маму, которая перенесла инсульт и находится на лечении в подразделении клинической больницы имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина.

Прийти на несколько часов, чтобы поухаживать за престарелой, не встающей на ноги родственницей, проблематично и накладно.

«Если вы сделали ПЦР и зашли в клинику, то вы можете выйти оттуда после этого, но, заходя туда, вы опять должны предоставить эту дорогостоящую справку», - сообщила Лариса Зобнева.

Пришлось нанять сиделку для ухода за больной женщиной. Ее дочь о здоровье - своем и близких - заботится, поэтому сделала прививку «Спутником V».

«Я бы поняла эту ситуацию, если бы человек не сделал вакцину. Это дорогостоящая справка, она дается и используется только три дня», - пояснила пензячка.

Но даже с паспортом вакцинации вход в лечебное учреждение ограничен. Главный врач пояснил, что в условиях пандемии с лета 2020-го больница работает в особом режиме: свободное посещение пациентов до улучшения эпидемиологической обстановки приостановлено.

«Родственники больного, которые изъявили желание ухаживать, обязаны предъявить ПЦР-тест. В случае отрицательного мы его пропускаем, и он ухаживает столько времени, сколько ему необходимо. Мы по возможности предоставляем все условия для пребывания ухаживающего здесь. Ежедневное пребывание и уход домой мы расцениваем как посещение. Ежедневные посещения больных исключены», - заявил главный врач клинической больницы им. Г. А. Захарьина Дмитрий Зиновьев.

Что касается прохода в лечебное учреждение уже вакцинированных, то и они в целях безопасности пациентов должны пройти ПЦР-исследование.

«Привитый обезопасился от заражения, но это не говорит о том, что он не может быть распространителем этой инфекции. На слизистой носа, глотки он без клиники, без вреда для себя может этот вирус перенести и занести другому человеку», - пояснил Дмитрий Зиновьев.

И пациентам, и их родственникам, и врачам, часами работающим в противоэпидемических костюмах, - мириться с трудностями приходится всем.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если вы сделали ПЦР
А сколько стоит это тестирование?

Гость||

Родственников нужно было успокоить и сказать об уходе за больными.А если у родных нет денег на сиделку, этого больного выкинут.

Гость||

А где в городе пензе бесплатно делают анализ на антитела? Если нет то почему такую услугу бесплатно не оказывают?

Гость||

Идиотизм во всей своей красе! Если уж на то пошло, то и врачей и весь медперсонал не выпускайте из больницы до окончания эпидемии, ведь они тоже могут контактировать с зараженными вне стен лечебного учреждения и принести инфекцию на работу. Ведь сам же говорит:

penzainform.ru писал(a):

«Привитый обезопасился от заражения, но это не говорит о том, что он не может быть распространителем этой инфекции. На слизистой носа, глотки он без клиники, без вреда для себя может этот вирус перенести и занести другому человеку», - пояснил Дмитрий Зиновьев.

Гость||

Сиделки долю отстёгивают?

Гость||

Ну да, сотрудники тоже каждый день пцр сдают? А , главврачи-путинисты?

Гость||

Врачи,медсестры и санитарки наверное каждый день тесты делают,они же тоже в больнице не живут...это бизнес,сиделки меняются и сомневаюсь,что каждый раз сдают в Эскулапе тест за 2000 т.У меня отец умер в 6 больнице,благодаря вашим ухаживания и лечению.

Гость||

Вот куда прокуратуру нужно засылать с проверками.

Гость||

Плати или сдохни

Гость||

Это он заявлял

Пусть оставит надежду видеть мать ежедневно?

Менгле хоть над врагами Рейха глумился . А тут просто без слов

Гость||

Все же интересно, за кого Лариса с мамой голосовали?

Гость||

«Нам очень нужны ваши деньги» - перевод с зиновьевского

Гость||

Люди несите деньги этим пидорасам в медиклиник

Имя: Гость
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