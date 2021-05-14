Стало известно, кто из глав районов Пензы получил наибольший доход

14.05.2021 | 10:30

В четверг, 13 мая, в открытом доступе появилась информация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год глав районных администраций Пензы.

Больше всех за год получил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Гришин - 1 млн 784 тыс. 726 рублей. Ему принадлежит по половине земельных участков (400 и 19,2 кв. м), квартира (53 кв. м), половина квартиры (28,4 кв. м), половина гаража (17,1 кв. м), а также три автомобиля: Volkswagen Tiguan, KIA Rio, ВАЗ-2112.

Доход супруги Андрея Гришина составил 856 тыс. 497 рублей. В ее собственности - земельный участок (1 025 кв. м), половина квартиры (28,4 кв. м) и треть квартиры (42,5 кв. м).

Чуть меньше Гришина задекларировала глава администрации Первомайского района Лидия Белякова - 1 млн 771 тыс. 568 рублей. Она владеет половиной земельного участка и целым участком (719 и 33 кв. м), половиной дачного дома (33 кв. м), недостроенным жилым домом (136,6 кв. м), двумя квартирами (67,2 и 61,7 кв. м), гаражом (19,7 кв. м). Также у нее есть автомобиль Renault Sandero.

Супруг чиновницы получил 217 тыс. 429 рубля. Собственности у него нет.

На третьем месте - руководитель администрации Железнодорожного района Олег Денисов с доходом в 1 млн 494 тыс. 390 рублей. У него есть четверть квартиры (63,3 кв. м) и автомобиль Hyundai Santa Fe.

Жена Денисова получила 26 тыс. 863 рубля. Она владеет земельным участком (580 кв. м), четвертью квартиры (63,3 кв. м) и нежилым зданием (20,6 кв. м).

Наименьший доход задекларировала глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина - 1 млн 438 тыс. 824 рубля. У нее в собственности - земельный участок (4 300 кв. м), жилой дом (73,9 кв. м), квартира (44,8 кв. м) и четверть квартиры (67,3 кв. м).

Супруг Москвитиной за год получил 426 тыс. 588 рублей. Он владеет квартирой (68,6 кв. м), четвертью квартиры (67,3 кв. м) и тремя легковыми машинами: ВАЗ-2106, ВАЗ-2121 и Suzuki Vitara.