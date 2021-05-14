Михаил Дралин снова выйдет на старт Российской серии кольцевых гонок

14.05.2021 | 12:32

В предстоящие выходные, 15 и 16 мая, на Смоленском кольце пройдут 10 захватывающих гонок.

Сотня лучших пилотов страны после долгого перерыва вновь приедет на автодром в Смоленской области, чтобы открыть очередной сезон Российской серии кольцевых гонок. Как и в прошлом году, титулованные спортсмены и дебютанты начнут спор за награды в чемпионате, Кубке и первенстве России, которые проходят под патронажем программы SMP Racing.

Банк «Кузнецкий» поддерживает председателя правления Михаила Дралина, который является первым представителем Пензенской области в Российской серии кольцевых гонок на автомобиле Lada Granta в классе S1600 и бренд-партнером пилота.

Класс «Туринг-Лайт» представлен в этом году 170 хэтчбеками Lada Granta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Peugeot 208, а также седанами Ravon Nexia R3. Одновременно с ними две гонки проведут участники класса S1600, в который допущены модели отечественного производства мощностью 150 л. с.

В прошлом сезоне Михаил Дралин дебютировал в РСКГ и по итогам вошел в десятку лучших пилотов страны в личном зачете и стал третьим, выступая за команду B-Tuning.

В феврале текущего года Михаил Дралин стал чемпионом Пензенской области по ледовым трековым гонкам.

Следить за соревнованиями можно на YouTube-канале СМП РСКГ и по телевидению. В воскресенье объединенные заезды в прямом эфире покажут каналы «Матч! Страна» и «Матч! Планета». Гонки классов «Туринг» и «Супер-продакшн» также можно будет увидеть на канале «Матч ТВ»: первый заезд - в 11:45, второй (в записи) - в 00:50.

Полное расписание и информация - на сайте рскг.рф.

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