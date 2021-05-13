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Общество

Массовое отравление: бассейн в Нижнем Ломове закрыли на 3 месяца

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В Нижнеломовском районе детскую юношескую спортивную школу привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных требований при эксплуатации бассейна.

Речь идет о «Волне», где 24 апреля случилось ЧП. Во время групповых занятий тренер почувствовала запах хлора и обратилась к медикам. Врачи госпитализировали находившихся на тренировке юных пловцов. Всего пострадали 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет. Семерых детей доставили в Пензу, остальных лечили в Нижнеломовской межрайонной больнице.

Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование, 27-го числа в промежутке с 10:00 до 11:00 взяли необходимые пробы воды и воздуха в бассейне и пришли к выводу, что допустимые нормы содержания хлора превышены.

«Установлено, что показатели отобранных образцов воды в бассейне и воздуха над чашей бассейна не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, предъявляемым к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

К смягчающим обстоятельствам отнесли признание вины представителем юридического лица и совершение правонарушения впервые. Отягчающих не выявили.

В итоге суд назначил ДЮСШ наказание в виде приостановления деятельности бассейна на 90 суток, «поскольку менее строгий вид наказания не достигнет цели административного наказания, не обеспечит безопасность людей».

По факту случившегося также возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Задержан подозреваемый - заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района. По версии следствия, днем 24 апреля, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, он влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух.

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Гость||

Блажен кто верует... Этой власти.

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