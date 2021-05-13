Г. Кабельский прокомментировал уход главного тренера «Дизеля»

13.05.2021 | 15:21

Тренерский штаб «Дизеля» во главе с Алексеем Ваулиным должен был продолжить работу в хоккейном клубе. 1 мая ничто не предвещало перемен.

Как сообщил врио министра физической культуры и спорта области Григорий Кабельский, именно в этот день он встретился с тренерами в хоккейном клубе.

«По всей видимости, за это время произошли какие-то события или поступили новые предложения. Если он подтвердит свое окончательное решение, то в предстоящий сезон команда войдет с новым тренером», - пояснил врио министра.

Григорий Кабельский добавил, что «Дизель» продолжит играть. Хоккеисты будут стремиться к тому, чтобы предстоящий сезон стал не менее успешным, чем предыдущий.

О том, что пензенский «Дизель» остался без тренерского штаба в составе Алексея Ваулина, Дмитрия Шандурова, Сергея Агеева и Александра Шакирова, стало известно в четверг, 13 мая.

«Благодарен Пензе за то, что здесь я состоялся как тренер. Но считаю, что настало время что-то изменить в своей карьере. На данный момент я открыт для нового вызова», - прокомментировал свой уход Ваулин.