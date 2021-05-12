Общество

За полмесяца пензенцы более 400 раз пожаловались на дороги

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Одна из главных проблем, волнующих жителей Пензенской области, - это состояние дорог. Об этом рассказал врио губернатора Олег Мельниченко на оперативном совещании в региональном правительстве в среду, 12 мая.

Министр строительства Александр Гришаев доложил, что на строительство и ремонт дорог из дорожного фонда области выделено более 8,8 млрд рублей, из федерального бюджета - более 3 млрд.

Строительство, ремонт или капремонт проведут на дорогах протяженностью более 520 км. 214 км - дороги регионального значения, 155 - местного (плюс построят и реконструируют более 2 км дорог в сельской местности). В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют более 128 км.

Олег Мельниченко отметил, что состояние дорог вызывает у населения огромную обеспокоенность.

За время существования его аккаунтов в социальных сетях жители региона направили ему более 400 запросов по поводу неудовлетворительного состояния проезжей части.

«Часть из них требует серьезных вложений, но не все. Где-то нужен текущий ремонт», - пояснил Мельниченко.

По словам Гришаева, в этом году в регионе необходимо выполнить ямочный ремонт на 128 тыс. кв. м дорог. На 96 тыс. кв. м его уже провели. Еще 70 км отремонтируют «картами» - рабочие не будут заделывать ямы, а заменят все полотно.

Кроме того, требуется провести работы по 200 некачественно восстановленным разрытиям.

До 15 мая в регионе покрасят остановки и барьерные ограждения, обновят вертикальную разметку. Горизонтальную разметку планируется восстановить до 1 июня.

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