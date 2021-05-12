Общество

Врио губернатора призвал не укреплять посты охраны в садах нянечками

Печать

После казанской трагедии в Пензенской области изменят подход к пропускному режиму в образовательных учреждениях. Об этом шла речь на совещании в региональном правительстве в среду, 12 мая.

При этом врио губернатора Олег Мельниченко потребовал отказаться от лишней истерии.

«Сегодня в соцсетях рассказывают, что чуть ли не нянечек на посты ставят. Вот этого делать не надо», - пояснил он.

По его мнению, необходимо пересмотреть договоры с частными охранными предприятиями (ЧОПами), выдвинуть более серьезные возрастные и профессиональные требования к их сотрудникам.

Кроме того, как сообщалось ранее, Мельниченко предложил изменить размер оплаты труда охранников в сторону увеличения.

Накануне пензенцы в очередной раз подняли проблему защиты детей в садах и школах.

«От ЧОП в охране школ сидят пенсионеры бабулечки. Чем они могут защитить детей? Это чистой воды отписки на бумаге о защите детей», «Школы и сады совершенно не защищены», «Не работает система безопасности в школах. Металлоискатели включают только на ЕГЭ и выборы. Необходимо обеспечить в школах проход по карточкам, а также нормальные высокие заборы. А то калитки ставят, а забор рядом старый, прогнивший, с щелями - зачем эта показуха? Имитация бурной деятельности получается, а не безопасность. Особенно на Новозападной поляне - заборам школьным и садовским уже по 40 лет», «Турникеты стоят уже в здании школ, какой от них смысл, если человек уже вошел в здание?» - высказались горожане.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мельниченко предложил изменить размер оплаты труда охранников в сторону увеличения.
И что это даст?

Гость||

Гость писал(a):

И что это даст?
Ну за 30-40 тыс. и я пойду в охрану. Только набирать надо с хорошей физ подготовкой и хорошим логическим мышлением.

Гость||

Гость писал(a):

Мельниченко предложил изменить размер оплаты труда охранников в сторону увеличения.
С 11 до 11,5 тысяч рублей?

Гость||

С хорошим логическим мышлением не охранником за 30 тыс работают.

Гость||

Гость писал(a):

набирать надо с хорошей физ подготовкой и хорошим логическим мышлением.
А такие люди в Пензе разве есть??

Гость||

Гость писал(a):

С хорошим логическим мышлением не охранником за 30 тыс работают.
Умные люди к сожалению мало востребованные. Нужны тупые биороботы

Гость||

Гость писал(a):

А такие люди в Пензе разве есть??
Больше чем ты думаешь

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте