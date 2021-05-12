Врио губернатора призвал не укреплять посты охраны в садах нянечками

12.05.2021 | 09:32

После казанской трагедии в Пензенской области изменят подход к пропускному режиму в образовательных учреждениях. Об этом шла речь на совещании в региональном правительстве в среду, 12 мая.

При этом врио губернатора Олег Мельниченко потребовал отказаться от лишней истерии.

«Сегодня в соцсетях рассказывают, что чуть ли не нянечек на посты ставят. Вот этого делать не надо», - пояснил он.

По его мнению, необходимо пересмотреть договоры с частными охранными предприятиями (ЧОПами), выдвинуть более серьезные возрастные и профессиональные требования к их сотрудникам.

Кроме того, как сообщалось ранее, Мельниченко предложил изменить размер оплаты труда охранников в сторону увеличения.

Накануне пензенцы в очередной раз подняли проблему защиты детей в садах и школах.

«От ЧОП в охране школ сидят пенсионеры бабулечки. Чем они могут защитить детей? Это чистой воды отписки на бумаге о защите детей», «Школы и сады совершенно не защищены», «Не работает система безопасности в школах. Металлоискатели включают только на ЕГЭ и выборы. Необходимо обеспечить в школах проход по карточкам, а также нормальные высокие заборы. А то калитки ставят, а забор рядом старый, прогнивший, с щелями - зачем эта показуха? Имитация бурной деятельности получается, а не безопасность. Особенно на Новозападной поляне - заборам школьным и садовским уже по 40 лет», «Турникеты стоят уже в здании школ, какой от них смысл, если человек уже вошел в здание?» - высказались горожане.