Врио губернатора: Похоронный бизнес в Пензе используется для заработка

12.05.2021 | 10:17

Сферу похоронных услуг в Пензенской области назвали бизнесом, используемым определенными лицами для заработка, но не учитывающим потребности людей. Проблему обсудили на оперативном совещании в правительстве в среду, 12 мая.

Жители региона регулярно жалуются на состояние кладбищ в социальных сетях. В последние дни поступили сигналы, что замусорены Мироносицкое и Митрофановское кладбища в Пензе. На Радоницу застряли машины на Восточном кладбище. Много проблем и в районах.

«Похоронка» используется только как бизнес определенным кругом лиц. Это не место, где надо зарабатывать, там надо о людях заботиться, а то «мы деньги слупим с людей, а потом трава не расти», - констатировал врио губернатора Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что ему категорически не нравится все, что связано с похоронной составляющей в Пензе и во всей области.

«Но главное - что это не нравится людям, так что давайте наведем порядок. Я понимаю, что потребуется время, по щелчку не сделаешь. Но я пока не вижу движения в этом направлении, а жалобы идут», - пояснил Мельниченко.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин сообщил, что предложение по решению перечисленных проблем готово и до конца недели он о нем доложит.