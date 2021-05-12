Общество

Врио губернатора: Похоронный бизнес в Пензе используется для заработка

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Сферу похоронных услуг в Пензенской области назвали бизнесом, используемым определенными лицами для заработка, но не учитывающим потребности людей. Проблему обсудили на оперативном совещании в правительстве в среду, 12 мая.

Жители региона регулярно жалуются на состояние кладбищ в социальных сетях. В последние дни поступили сигналы, что замусорены Мироносицкое и Митрофановское кладбища в Пензе. На Радоницу застряли машины на Восточном кладбище. Много проблем и в районах.

«Похоронка» используется только как бизнес определенным кругом лиц. Это не место, где надо зарабатывать, там надо о людях заботиться, а то «мы деньги слупим с людей, а потом трава не расти», - констатировал врио губернатора Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что ему категорически не нравится все, что связано с похоронной составляющей в Пензе и во всей области.

«Но главное - что это не нравится людям, так что давайте наведем порядок. Я понимаю, что потребуется время, по щелчку не сделаешь. Но я пока не вижу движения в этом направлении, а жалобы идут», - пояснил Мельниченко.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин сообщил, что предложение по решению перечисленных проблем готово и до конца недели он о нем доложит.

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Гость||

Сажать,сажать нужно вместе с покровителями. Там же всё сгнило! Одни сосут деньги с вымирающей нищеты давая взятки врачам, ментам ... поощряя аппетиты жулья оккупирующих кладбища. Тотальное воровство, кумовство и взятничество. На одном только этом поприще сколько ведомства осуществляет противозаконных деяний, это десятки людей, сотни миллионов можно и нужно изъять по конфискациям.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

как бизнес определенным кругом лиц
ну одно лицо уже сидит, займитесь семьей

Гость||

Это же в какие ворота? Человека похоронить 100 000 т руб при минимальных условиях - человеческих.

Гость||

Похоронный бизнес в Пензе используется для заработка.

Какое неожиданное открытие. А для чего еще может использоваться бизнес? Чтобы снизить цены и повысить качество услуг, надо создать условия для реальной честной конкуренции и/или восстановить государственные либо муниципальные предприятия в этой сфере.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сферу похоронных услуг в Пензенской области назвали бизнесом, используемым определенными лицами для заработка,
ЧТО ЖЕ НЕ НАЗОВЕТЕ ИХ ПО ИМЕНАМ?

Гость||

Жалоба одна - лечите людей лучше !

Гость||

Олег Владимирович, но что же Вы так сразу-то? Только скажите сколько и мы вопрос порешаем...

Гость||

Пусть Мельниченко и Лузгин пройдутся по Ахунскому кладбищу, посмотрят на аварийные деревья, готовые упасть, и на те, которые уже упали на могилы, на надгробия и ограды. Контейнеры только через дорогу напротив центрального входа - с противоположной стороны, со стороны дороги на Золотарёвку - выкопаны ямы, заполненные разного рода мусором, в основном таким, который не разлагается. Кучи мусора есть и на самом кладбище.

Гость||

А мы и не знали.

Гость||

А что ж мы, будучи сенатором, эти вопросы в москве не поднимали. А ведь эта проблема по всей стране! И замешано это все на больших людях и деньгах.

Гость||

у нас свободный рынок и либерализм. выживает сильнейший вид. человек предок обезьяны. пусть зарабатывают дальше.

Гость||

Цель любого бизнеса - получение прибыли. К нас ВРИО в школе не учился?

Гость||

Крематорий не строят потому что семейка сидельца свой бизнес вела постаринке через копщиков и каменщиков. Нормальный хозяин и крематорий бы построил ( доход от утилизации био- и оособоопасных материалов) и инфек трупов и места под кладбища бы не на свалке организовал. На дура ее он и есть дурпчёк , хоть губернатором его назови хоть колоколом

Гость||

*дурачёк он и есть дурачёк **

Гость||

Вы власть отдали кладбища в частные руки и теперь частники дерут с народа большие деньги, вы власть в этом виновна !!! Голосуем против ер.

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Имя: Гость
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