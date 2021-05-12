Общество

В Пензенской области месячник по благоустройству продлится до 1 июня

Печать

Месячник по благоустройству населенных пунктов в Пензенской области продолжится. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона в среду, 12 мая.

Ранее предполагалось, что акция по наведению чистоты, стартовавшая 22 марта, завершится 24 апреля всеобщим субботником. В этот период проводились еженедельные очистки территорий.

24 апреля на уборку городов и сел вышли более 155 000 человек. Было ликвидировано 1 500 стихийных свалок, вывезено свыше 50,6 куб. м мусора.

Активисты очистили газоны, парки и скверы общей площадью 14 800 кв. м и высадили 3 655 деревьев и кустарников.

Очистные работы проводились на объектах ливневых канализаций - было задействовано 2 195 единиц спецтехники.

Тем не менее далеко не весь мусор, собранный во время субботника, вывезли вовремя. Его разносит ветром по округе, и на ликвидацию последствий требуются дополнительные финансовые и трудовые затраты. По мнению врио губернатора Олега Мельниченко, такая ситуация сложилась из-за отсутствия логистики. Поэтому схему вывоза мусора, собранного при уборке территорий, должны скорректировать и привлечь к процессу спецтехнику.

«Работы по интенсивному благоустройству населенных пунктов в Пензенской области решено продлить до 1 июня», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

0
0
0
0
 
Гость||

А онлайн-голосование уже провели по этому вопросу? Ну и флешмоб само собой. Уже блевать тянет от слова акция и всех остальных мозгопоражающих словечек. Советская власть устроила бы вам такие акции

Гость||

Т.е после 1 июня ЖКХ вообще нихрена делать не будет?

Гость||

Чисто убрались! Ни одной бумажки прям нет в нашем захолустье! Неужели чинки из администрации горбатились?

Гость||

Весь город в говне.

Гость||

Акция , нацроект, флешмоб,эквайринг-лапша га уши и расхищение!

Гость||

"Весь город в говне"

Заклинило тебя, лишенец? Убрались маленько, в говне тока твоё подворье...

Гость||

Ваша Пенза и есть подворье в говне.

Гость||

Город в грязи и продление не поможет,ведь начальник УГЗ Панюхин сказал техники нет для уборки тротуаров!А дворники это обслуга и им платить больше мрота не стоит,а если их не будет все в говне совсем окажется.Интересно почему господин Панюхин только объявил об этом, между тем должность занимает не первый год

Гость||

Зачем снова уродуют деревья ведь уже поздно для обрезки, деревья же сволочи погубите.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте