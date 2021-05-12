В Пензенской области месячник по благоустройству продлится до 1 июня

12.05.2021 | 17:45

Месячник по благоустройству населенных пунктов в Пензенской области продолжится. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона в среду, 12 мая.

Ранее предполагалось, что акция по наведению чистоты, стартовавшая 22 марта, завершится 24 апреля всеобщим субботником. В этот период проводились еженедельные очистки территорий.

24 апреля на уборку городов и сел вышли более 155 000 человек. Было ликвидировано 1 500 стихийных свалок, вывезено свыше 50,6 куб. м мусора.

Активисты очистили газоны, парки и скверы общей площадью 14 800 кв. м и высадили 3 655 деревьев и кустарников.

Очистные работы проводились на объектах ливневых канализаций - было задействовано 2 195 единиц спецтехники.

Тем не менее далеко не весь мусор, собранный во время субботника, вывезли вовремя. Его разносит ветром по округе, и на ликвидацию последствий требуются дополнительные финансовые и трудовые затраты. По мнению врио губернатора Олега Мельниченко, такая ситуация сложилась из-за отсутствия логистики. Поэтому схему вывоза мусора, собранного при уборке территорий, должны скорректировать и привлечь к процессу спецтехнику.

«Работы по интенсивному благоустройству населенных пунктов в Пензенской области решено продлить до 1 июня», - сообщили в пресс-службе правительства региона.