Общество

В области разработают предложения по изменению закона об обороте гражданского оружия

Печать

В Пензенской области разработают предложение по корректировкам в законодательство об обороте гражданского оружия. Соответствующее поручение озвучил в среду, 12 мая, врио губернатора Олег Мельниченко, комментируя трагедию в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли девять человек.

«Кто претендует на получение оружия? Не должно быть формальных справок. Должно быть нормальное психологическое тестирование, предусматривающее в том числе вопросы, направленные на выявление скрытых намерений», - поделился мнением Мельниченко.

Еще одно предложенное изменение - увеличить возраст, с которого разрешается приобретение оружия. Сейчас это 18 лет, но порог могут увеличить до 23 или 25.

«Кроме того, до определенного возраста приобретение необходимо обуславливать службой в ВС. Например, если приобретает оружие человек до 35 лет, он должен отслужить в ВС. По достижении этого возраста ограничение снимается», - пояснил Мельниченко.

Целесообразным названо введение системы поручительства. Например, чтобы два человека, которые владеют оружием не менее 10 лет, поручились за претендента.

Также планируется усовершенствовать систему учета боеприпасов и их приобретения.

«Этот молодой человек (который устроил стрельбу в Казани. - Прим. ред.) накануне преступления закупил более 500 патронов в двух магазинах. Если такая массовая закупка идет, информация должна передаваться в правоохранительные органы», - уточнил врио губернатора.

Он поручил не стоять в стороне от законотворческой работы и до конца недели подготовить предложение в Совет Федерации.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Этот молодой человек (который устроил стрельбу в Казани. - Прим. ред.) накануне преступления закупил более 500 патронов в двух магазинах. Если такая массовая закупка идет, информация должна передаваться в правоохранительные органы», - уточнил врио губернатора.
Надо еще и ограничить количество продаваемых патронов в одни руки.

Гость||

Гость писал(a):

Надо еще и ограничить количество продаваемых патронов в одни руки.
Да??? Купил я 100 шт. 2-3 друга которые владельцы купили мне по своим лицензиям ещё по 100 каждый. Со стороны закона массовой закупки не было. А если я спортивной стрельбой занимаюсь? На светлой поляне за 1 раз 300+ штук выстреливаю. Мне тоже ограничивать? Коньки хоккеистом тоже ограничите. Острые. порезать можно.

Гость||

А к охотникам , упивающихся убийствами на сайтах, с тезисом «нормальный мужик должен убивать» у разрешительной службы нет вопросов? Сначала они друг друга в лесах глушат, а потом в город перебируться? Здесь легче «охота»

Гость||

10.14 -вот и очередной «клиент» подтянулся. «Охотничьи»,»стендовая»,»коллекционер с 27 неучтёнными стволами» - спите силовики? Как бы следующее утро перестало быть «добрым»?

Гость||

Опередили. Для занятий спортом 100-200-300 выстрелов - это не предел. И как ограничивать количество продаваемых патронов?

По-моему ни одно из этих мероприятий не способно полностью оградить общество от таких "стрелков". Самое действенное - нормальное психиатрическое обследование, но даже не представляю как это сделать. Вон чуть ниже новость - даже оперативники способны убить, расчленить и попытаться сжечь. PS сам занимался стрельбой, увлекаюсь охотой и владею оружием и считаю это абсолютно нормальным.

10:18 и 10:21 - дебилы?

Гость||

На кого охотитесь в Пензенской области?

Гость||

10.22 сублимация агрессии в виде оскорбления. Следующий раз он за ствол схватиться,чтобы доказать «что мужик»

Гость||

А этот полицейский, который устроил стрельбу в велосипедиста в Пензе?

Гость||

Гость писал(a):

увлекаюсь охотой и владею оружием и считаю это абсолютно нормальным.
Как говорят, до поры-до времени ты "нормальный", а подойдёт сдвиг по фазе и ты уже убийца!

Гость||

Казанский спортсмено не был, 19 лет, разрешение получил 2 недели назад, канал, где писал, что будет стрелять...

Гость||

Неужели это сложнее отследить, чем " лайкнувшую" школьницу?

Гость||

Госдума не сможет изменить закон об Оружии, без предложений Пензенской области?

Гость||

С мозгами надо работать, а не оружие ограничивать.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2021 10:24|

На кого охотитесь в Пензенской области?

на все разрешенные к добыче виды ;) Т.е. от перепела до лося. А что не так?

Гость писал(a):

Гость|12.05.2021 10:38|

С мозгами надо работать, а не оружие ограничивать.

поддерживаю. И следить за всякими телеграм-каналами ;) Ато считают себя "богами"...

Гость||

Гость писал(a):

На кого охотитесь в Пензенской области?
Утка, гусь, вальдшнеп, бобр, заяц, лисица, волк, косуля, кабан.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте