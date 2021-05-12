Общество

В области откорректируют законы об обороте гражданского оружия

Печать

В Пензенской области разработают предложение по корректировкам в законодательство об обороте гражданского оружия. Соответствующее поручение озвучил в среду, 12 мая, врио губернатора Олег Мельниченко, комментируя трагедию в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли девять человек.

«Кто претендует на получение оружия? Не должно быть формальных справок. Должно быть нормальное психологическое тестирование, предусматривающее в том числе вопросы, направленные на выявление скрытых намерений», - поделился мнением Мельниченко.

Еще одно предложенное изменение - увеличить возраст, с которого разрешается приобретение оружия. Сейчас это 18 лет, но порог могут увеличить до 23 или 25.

«Кроме того, до определенного возраста приобретение необходимо обуславливать службой в ВС. Например, если приобретает оружие человек до 35 лет, он должен отслужить в ВС. По достижении этого возраста ограничение снимается», - пояснил Мельниченко.

Целесообразным названо введение системы поручительства. Например, чтобы два человека, которые владеют оружием не менее 10 лет, поручились за претендента.

Также планируется усовершенствовать систему учета боеприпасов и их приобретения.

«Этот молодой человек (который устроил стрельбу в Казани. - Прим. ред.) накануне преступления закупил более 500 патронов в двух магазинах. Если такая массовая закупка идет, информация должна передаваться в правоохранительные органы», - уточнил врио губернатора.

Он поручил не стоять в стороне от законотворческой работы и до конца недели подготовить предложение в Совет Федерации.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Этот молодой человек (который устроил стрельбу в Казани. - Прим. ред.) накануне преступления закупил более 500 патронов в двух магазинах. Если такая массовая закупка идет, информация должна передаваться в правоохранительные органы», - уточнил врио губернатора.
Надо еще и ограничить количество продаваемых патронов в одни руки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте