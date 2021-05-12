В области откорректируют законы об обороте гражданского оружия

12.05.2021 | 09:55

В Пензенской области разработают предложение по корректировкам в законодательство об обороте гражданского оружия. Соответствующее поручение озвучил в среду, 12 мая, врио губернатора Олег Мельниченко, комментируя трагедию в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли девять человек.

«Кто претендует на получение оружия? Не должно быть формальных справок. Должно быть нормальное психологическое тестирование, предусматривающее в том числе вопросы, направленные на выявление скрытых намерений», - поделился мнением Мельниченко.

Еще одно предложенное изменение - увеличить возраст, с которого разрешается приобретение оружия. Сейчас это 18 лет, но порог могут увеличить до 23 или 25.

«Кроме того, до определенного возраста приобретение необходимо обуславливать службой в ВС. Например, если приобретает оружие человек до 35 лет, он должен отслужить в ВС. По достижении этого возраста ограничение снимается», - пояснил Мельниченко.

Целесообразным названо введение системы поручительства. Например, чтобы два человека, которые владеют оружием не менее 10 лет, поручились за претендента.

Также планируется усовершенствовать систему учета боеприпасов и их приобретения.

«Этот молодой человек (который устроил стрельбу в Казани. - Прим. ред.) накануне преступления закупил более 500 патронов в двух магазинах. Если такая массовая закупка идет, информация должна передаваться в правоохранительные органы», - уточнил врио губернатора.

Он поручил не стоять в стороне от законотворческой работы и до конца недели подготовить предложение в Совет Федерации.