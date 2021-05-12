Общество

С начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 поставили 45 875 раз

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В среду, 12 мая, федеральный оперативный штаб обнародовал число новых носителей коронавируса в регионах России. В Пензенской области их оказалось 75.

Общее число инфицированных за все время пандемии теперь равняется 45 875.

Накануне количество зараженных за сутки составило 76. Большинство новых случаев продолжают регистрировать в региональном центре, но и в других муниципальных образованиях имеются заболевшие.

Накануне областной оперштаб сообщил об уходе из жизни пятерых мужчин. Жертвам было 66, 81, 82, 84 и 89 лет. Причиной их смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Число умерших достигло 706. 43 261 пациент выздоровел после COVID-19.

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