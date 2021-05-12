Общество

Пензенцы о трагедии в Казани: Фонтан жестокости и несправедливости

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Пензенцы скорбят по детям и учителям, погибшим в казанской школе. Своеобразный мемориал появился у Дома молодежи - цветы и игрушки. Сюда постоянно идут люди.

«Честно говоря, я был в ужасе. Это просто фонтан жестокости и несправедливости», - рассказал житель Пензы Андрей Баландин.

«Это действительно трагедия, она всколыхнула, наверное, всю Россию. Потому что когда погибают дети - это очень страшно», - отметил заместитель директора Дома молодежи Юрий Краснов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко посетил мемориал рано утром, еще до оперативного совещания в правительстве. А само оно началось с минуты молчания.

Первое, что обсуждали, - как избежать повторения трагедии. В Казани 19-летний парень с оружием в руках свободно зашел в школу. На входе не было специализированной охраны.

Олег Мельниченко заявил, что надо менять ситуацию и в пензенских учреждениях образования, и озвучил целый перечень мер. Например, посмотреть, как работают психологические службы и кто осуществляет пропускной режим.

«Ввести возрастные ограничения, чтобы это были относительно молодые люди. Можно включить требования к профессиональной подготовке, чтобы это были лица, отслужившие, например, в вооруженных силах, ветераны правоохранительных органов - в общем, люди, которые имеют какую-то базовую основную подготовку. Тогда не нужно будет нянечек ставить в караул», - сообщил Олег Мельниченко.

Возник вопрос об увеличении платы за труд охранников.

Еще один момент: казанский стрелок получил разрешение на оружие незадолго до того, как пошел расстреливать школьников и учителей. От Пензенской области на федеральный уровень поступят предложения, касающиеся корректировки соответствующего законодательства.

«Во-первых, необходимо предусмотреть четкие, понятные меры психологического тестирования лиц, которые претендуют на приобретение оружия. Все-таки, наверное, имеет смысл увеличивать возраст, с которого разрешается приобретение оружия», - предложил врио губернатора.

Олег Мельниченко распорядился проверить соблюдение мер безопасности во всех образовательных учреждениях региона.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

А что с глазами у парня на фото ?

Гость||

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» основными задачами является[6]:

участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;

охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации;

участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;

Внимание, вопрос: почему данная структура не привлекается для охраны школ и детских садов? Это же её прямая обязанность, соответственно задачам создания. Финансирование идёт из федерального бюджета, дополнительных затрат не нужно.

Гость||

А я думал новый фонтан откроют и так назовут! Пензаинформ, вы дебилы!

Гость||

Гость писал(a):

А что с глазами у парня на фото ?
Кислота спалила мозг.

Гость||

Вся правда об охране в школах: выставляют каждый объект- школу- на тендер, торги. Кто дешевле (!) даст, тот и типа охраняет! Это не секрет, все данные есть на сайте Упр обра! Прикиньте-дешевле! Не качественнее! Речь идёт, на минутку, о жизни и здоровье детей! Там просто оказываются случайные люди, в лучшем случае, а может даже и опасные! При найме на работу просто требуют справку о несудимости, никакого психтестиррвания, бесед с психиатром- на это реально нет денег, все они в штате только на бумагах! Ты че в Москве делал 3 года после школы- бухал! А щас че будешь делать? Не знаю, пока в охранники в школу пойду а там видно будет! А ты че на пенсии делаешь? Ничего не делаю, в школе сижу на вахте! Если родители не потребуют отчета, ничего не изменится!

Гость||

Внимание, вопрос: почему данная структура не привлекается для охраны школ и детских садов? Это же её прямая обязанность, соответственно задачам создания. Финансирование идёт из федерального бюджета, дополнительных затрат не нужно.

Отвечаю: потому что надо целый день быть на посту, реально нести ответственность, рисковать здоровьем! Мы этому не обучены, не хотим! Властям не надо, а мы же не рыжие! Вот малолеток на митингах ловить и премию за это получать- другое дело, работа не пыльная!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первое, что обсуждали, - как избежать повторения трагедии.
как будто это в первый раз и после каждого раза обсуждают такие они обсуждалистые толку от ваших обсуждалок ни какого.

Гость||

Гость писал(a):

А я думал новый фонтан откроют и так назовут!
ЖЖЕШЬ

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2021 21:52|

Гость писал(a):

А что с глазами у парня на фото ?

Кислота спалила мозг.

Васильев ? ты чтоли?

Гость||

То есть по поводу дебилов возражений нет?

Имя: Гость
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