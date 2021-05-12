Пензенцы о трагедии в Казани: Фонтан жестокости и несправедливости

12.05.2021 | 21:04

Пензенцы скорбят по детям и учителям, погибшим в казанской школе. Своеобразный мемориал появился у Дома молодежи - цветы и игрушки. Сюда постоянно идут люди.

«Честно говоря, я был в ужасе. Это просто фонтан жестокости и несправедливости», - рассказал житель Пензы Андрей Баландин.

«Это действительно трагедия, она всколыхнула, наверное, всю Россию. Потому что когда погибают дети - это очень страшно», - отметил заместитель директора Дома молодежи Юрий Краснов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко посетил мемориал рано утром, еще до оперативного совещания в правительстве. А само оно началось с минуты молчания.

Первое, что обсуждали, - как избежать повторения трагедии. В Казани 19-летний парень с оружием в руках свободно зашел в школу. На входе не было специализированной охраны.

Олег Мельниченко заявил, что надо менять ситуацию и в пензенских учреждениях образования, и озвучил целый перечень мер. Например, посмотреть, как работают психологические службы и кто осуществляет пропускной режим.

«Ввести возрастные ограничения, чтобы это были относительно молодые люди. Можно включить требования к профессиональной подготовке, чтобы это были лица, отслужившие, например, в вооруженных силах, ветераны правоохранительных органов - в общем, люди, которые имеют какую-то базовую основную подготовку. Тогда не нужно будет нянечек ставить в караул», - сообщил Олег Мельниченко.

Возник вопрос об увеличении платы за труд охранников.

Еще один момент: казанский стрелок получил разрешение на оружие незадолго до того, как пошел расстреливать школьников и учителей. От Пензенской области на федеральный уровень поступят предложения, касающиеся корректировки соответствующего законодательства.

«Во-первых, необходимо предусмотреть четкие, понятные меры психологического тестирования лиц, которые претендуют на приобретение оружия. Все-таки, наверное, имеет смысл увеличивать возраст, с которого разрешается приобретение оружия», - предложил врио губернатора.

Олег Мельниченко распорядился проверить соблюдение мер безопасности во всех образовательных учреждениях региона.