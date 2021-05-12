Общество

Образ жизни жителей Пензенской области встревожил медиков

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Образ жизни населения Пензенской области вызывает обеспокоенность руководителей системы здравоохранения. О росте распространенности факторов риска доложил на оперативном совещании в среду, 12 мая, зампред правительства Вячеслав Космачев.

Во время первого этапа диспансеризации было выявлено: у 31% обследованного населения - низкая физическая активность (было 26%), у 34% жителей - избыточная масса тела, у 41% - нерациональный режим питания (ранее - 31%).

По совокупности отклонений 15 500 человек были переведены на второй этап диспансеризации.

В 2021 году среди пришедших на обследование выявили 2 случая туберкулеза, 115 случаев новообразований и 237 - сахарного диабета.

«Основная задача, стоящая перед лечебными учреждениями, - полностью возобновить осмотр всеми специалистами, то есть восстановить нормальный режим работы поликлинического звена», - уточнил Вячеслав Космачев.

Функционирование поликлиник уже восстановлено, в ближайшее время предстоит организовать выездную работу в отдаленных сельских населенных пунктах

Планируется, что жители области смогут получить весь объем диспансерного наблюдения за один день.

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Гость||

Медики- это люди, у которых неправильный образ жизни со студенчества. Нет возможности поесть в обед ни у студентов, ни у врачей. Чему они научить могут?

Гость||

Гораздо хуже увеличивающееся количество дурачков местных.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Образ жизни населения Пензенской области вызывает обеспокоенность руководителей системы здравоохранения.
А население, в свою очередь, давным-давно вызывает обеспокоенность ненадлежащим руководством системой здравоохранения Пензенской области и коррупцией процветающей в нём!

Гость||

Гость писал(a):

А население, в свою очередь, давным-давно вызывает обеспокоенность
Вы бухаете чтоле?

Гость||

Бухаете, похоже, вы. Притом, без просыпу.

Гость||

Как можно попасть больному человеку на прием к узкому специалисту,если их (узких специалистов по 2 врача на весь город и записи к нему нет,так как у него уже очередь на 1-2 месяца вперед),что толку от диспансеризации ,заболевание выявляют,а лечить некому.

Гость||

Здоровье собственного тела - забота и выбор исключительно хозяина этого самого тела. Если ему пофигу, то почему врачей это должно волновать?

Гость||

Вы правы. Теоретически. Только работа сутками здоровья не прибавляет. А там не до правильного питания и чередования труда и отдыха.

Гость||

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Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Образ жизни населения Пензенской области

> вызывает обеспокоенность руководителей системы здравоохранения.

А

> население, в свою очередь, давным-давно вызывает обеспокоенность

> ненадлежащим руководством системой здравоохранения Пензенской области и

> коррупцией процветающей в нём!

Точно сказано!!!

Гость||

Врачи как раз сутками(а то и больше) работают.

Гость||

Гость писал(а):

> Врачи как раз сутками(а то и больше) работают.

От жадности своей. А карманы у них для взяток.

Гость||

Гость писал(a):

Вы правы. Теоретически. Только работа сутками здоровья не прибавляет. А там не до правильного питания и чередования труда и отдыха.
Ну это же все равно выбор работника. Чем ему медики помогут в этом случае? Организуют обеды с правильным питанием? Или работу найдут без суточных дежурств?

Имя: Гость
Комментарий:

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