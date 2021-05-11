Новые больные COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 11 районах

11.05.2021 | 12:18

Во вторник, 11 мая, региональный оперативный штаб перечислил муниципальные образования, в которых за минувшие сутки были подтверждены случаи заражения COVID-19.

44 пациента (58%) проживают в Пензе, по 5 - в Заречном и Никольском районе, по 4 - в Бессоновском и Иссинском, 3 - в Мокшанском, по 2 - в Кузнецком, Пензенском, Сосновоборском и Спасском, по 1 - в Городищенском, Лунинском и Нижнеломовском районах.

Общее количество инфицированных за сутки составило 76.

С начала эпидемии в Пензенской области подтверждено 45 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За это время выздоровело 43 176 пациентов, умер 701.