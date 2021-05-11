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Общество

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Пензой

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Во вторник, 11 мая, в региональном минздраве рассказали о состоянии пациентов, пострадавших в ДТП, которое случилось накануне вечером в Чемодановке.

Ранее сообщалось, что шестеро взрослых с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина (четверо после осмотра госпитализированы), трое детей поступили в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.

«После осмотра врачами и полного спектра обследований двух детей с рекомендациями медиков отпустили домой, 17-летняя пострадавшая с множественными травмами госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние несовершеннолетней стабильное», - сообщили в администрации областной детской больницы.

Взрослые остаются на стационарном лечении.

«Оказание медицинской помощи пострадавшим взято на личный контроль врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина», - уточнили в минздраве.

10 мая в 20:38 на 652-м километре трассы М5 в Бессоновском районе столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус марки ПАЗ, направлявшийся из Пензы в Кижеватово.

Водитель фуры - мужчина 1947 года рождения - не справился с управлением и врезался в автобус в тот момент, когда шофер ПАЗа - мужчина 1978 года рождения - высаживал пассажиров.

В результате ДТП погибла несовершеннолетняя 2005 года рождения, еще 8 человек 1990-2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести, сообщили ранее в следственном управлении.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), водителя грузовика задержали, следователи ищут очевидцев случившегося.

Источник — фото vk.com/minzdrav_penza
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