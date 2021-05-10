За сутки в области зафиксировали 77 новых случаев коронавируса

10.05.2021 | 11:10

В понедельник, 10 мая, число заразившихся коронавирусом жителей Пензенской области составило 45 724.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за сутки прибавилось 77 пациентов. 9 мая зарегистрировали 81 новый случай инфекции, 8-го - 78, 7-го - 75. Коэффициент распространения вируса составляет 0,95, на 100 000 населения приходится 3 433,6 заражений.

С начала эпидемии COVID-19 успешно побороли 43 089 жителей области. Скончались 695 пациентов (312 мужчин и 383 женщины).

В России за минувшие сутки подтвердили 8 465 случаев коронавируса, зарегистрировали 321 летальный исход, медики выписали 6 774 человек.