В Пензе более 800 человек вышли охранять порядок на улицах

10.05.2021 | 18:27

810 сотрудников органов внутренних дел, 80 представителей народных дружин и 16 росгвардейцев вышли на «Улицу». Так называется профилактическое мероприятие, призванное обеспечить порядок в общественных местах, предотвратить преступления, правонарушения и происшествия.

«Было выявлено 17 преступлений, составлено 585 протоколов об административных правонарушениях», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по области Анатолий Огурцов.

Тяжких и особо тяжких преступлений на территории Пензенской области во время операции на улицах допущено не было.