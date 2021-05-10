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Общество

В Пензе более 800 человек вышли охранять порядок на улицах

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810 сотрудников органов внутренних дел, 80 представителей народных дружин и 16 росгвардейцев вышли на «Улицу». Так называется профилактическое мероприятие, призванное обеспечить порядок в общественных местах, предотвратить преступления, правонарушения и происшествия.

«Было выявлено 17 преступлений, составлено 585 протоколов об административных правонарушениях», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по области Анатолий Огурцов.

Тяжких и особо тяжких преступлений на территории Пензенской области во время операции на улицах допущено не было.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

80 представителей народных дружин
Какая им выгода? Раньше был бесплатный проезд,а сейчас?

Гость||

Правильно,что вышли.Едросню нужно охранять и от соблазна украсть и от народа.

Гость||

Одна показуха. Скоро выходить некому будет. С 2022 года выслугу в мвд 25 лет сделают, и оставшиеся сотрудники разбегутся.

Гость||

С ТТ охраняли, вот и результат

Гость||

Лучше б мусор убирали.

Гость||

От кого охраняют?

Гость||

Какие 25 лет, это же вообще ад будет, тут после 10 лет так называемой неотвратимой деформации надо к психологу посылать. Система так или иначе ломает. У нас расчленителей ещё не было, вот они, плоды попустительства.

Гость||

От кого охраняют?

Мне вот орущие алкаши во дворе надоели.

Гость||

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Гость||

"Представители народных дружин" в синей камуфляжной форме ходят? Или без формы?

Гость||

На видео нет дружинников. Где они?

Имя: Гость
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