В сквере имени Дениса Давыдова спели на разных языках «Катюшу»

09.05.2021 | 19:00

«К сожалению, ситуация с коронавирусом, с погодой вносит свои коррективы, но праздник будет», - пообещала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

На 9 Мая для пензенцев организовали культурный отдых. На улице Московской работало сразу несколько творческих площадок. На одной, расположенной в сквере «Копилка пословиц», воспитанники детских художественных школ города рисовали мелом на недавно обновленном покрытии.

Семилетний Артем Мирошнеченко пока не ходит в студию изобразительного искусства, но талант у мальчика несомненно есть.

Кроме того, в центре Пензы открылась выставка работ учеников художественных школ «Дети рисуют Победу». Все было готово и к акция «Голубь мира», в рамках которой бумажными пернатыми украсят деревья.

«Вот такие красивые птицы. Активное участие примут и горожане», - отметила директор ДХШ №1 Татьяна Ивайловская.

В праздничный день на площади Ленина заработал кинотеатр под открытым небом. Пензенцы и гости города могли посмотреть концерт, посвященный Дню Победы, и фильмы о Великой Отечественной войне.

В сквере имени Дениса Давыдова стартовала акция «Музыка - улицам города», венцом которой стало исполнение знаменитой «Катюши» представителями разных национально-культурных автономий.