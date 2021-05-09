В Пензе за сутки выявили менее 50 заразившихся коронавирусом

09.05.2021 | 12:24

В воскресенье, 9 мая, в региональном оперативном штабе сообщили, где в Пензенской области зарегистрировали новые случаи коронавируса.

Всего за сутки прибавился 81 пациент. 49 инфицированных выявили в Пензе, 9 - в Кузнецком районе, 5 - в Заречном.

Также случаи коронавируса зарегистрировали в Бессоновском и Нижнеломовском районах (по 3), в Спасском, Мокшанском (по 2), Земетчинском, Каменском, Лунинском, Наровчатском, Неверкинском, Никольском, Пензенском и Сосновоборском (по 1).

Общее число заразившихся в Пензенской области достигло 45 647.