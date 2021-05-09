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Общество

+81: стало известно о новых случаях коронавируса в регионе

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В воскресенье, 9 мая, в Пензенской области подтвердили 81 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 45 647 заразившихся. Инфекцию побороли 43 003 человека, погибло 690 пациентов (310 мужчин и 380 женщин). Возраст скончавшихся - от 26 до 96 лет.

За минувшую неделю, с 2 по 8 мая, в области выявили 588 случаев COVID-19. Региональный оперативный штаб сообщил, что за этот период вирус благополучно перенесли 537 человек, умерли 30.

Еще ранее, с 25 апреля по 1 мая, зарегистрировали 527 инфицированных. Медики выписали 510 пациентов, скончались 33.

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