Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 11 районах области

08.05.2021 | 13:57

В субботу, 8 мая, региональный оперштаб назвал муниципальные образования Пензенской области, в которых за последние сутки в общей сложности было выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

42 пациента (54%) проживают в Пензе, по 6 - в Заречном и Пензенском районе, по 5 - в Кузнецком и Лунинском, 3 - в Шемышейском, по 2 - в Бессоновском, Городищенском, Каменском и Колышлейском, по 1 - в Камешкирском, Лопатинском и Неверкинском районах.

Ранее сообщалось о том, что накануне от COVID-19 скончались 4 человека, выписались 87.

Общее количество случаев заболевания с начала эпидемии в регионе составляет 45 566. За это время справились с болезнью 42 911 человек, ушли из жизни 686.