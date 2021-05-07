Будущие новоселы еще могут успеть купить жилье по льготной ипотеке

07.05.2021 | 11:18

До конца действия льготной ипотеки осталось меньше двух месяцев, но у потенциальных покупателей жилья еще есть возможность до 1 июля приобрести квартиру в Заречном, Спутнике или Пензе по ставке от 2,05%* годовых.

Для тех, кто успеет уложиться в этот срок, за 1-комнатную квартиру площадью 42,5 кв. м в ЖК «Парк Рояль» стоимостью 2 млн 855 тысяч рублей ежемесячный платеж по субсидированной программе Сбербанка составит от 14 355 рублей**.

Квартиры в жилом комплексе продаются с отделкой white box, так что самые трудоемкие черновые работы для новоселов исключены. А еще в доме будут крыши для игр, спорта и отдыха, фитнес-зал, центр добрососедства, подземный паркинг.

В ЖК «Созвездие» можно купить в ипотеку 1-комнатную квартиру площадью 39 кв. м стоимостью 2 млн 483 тыс. 610 рублей с ежемесячным платежом от 12 487 рублей**.

В Заречном 1-комнатная квартира в жилом доме «Лесная симфония» площадью 35 кв. м стоит 1 млн 531 тыс. 200 рублей. Ежемесячный платеж будет от 7 700 рублей**.

Узнать о проекте и ипотечных программах, посмотреть планировки и получить помощь в оформлении документов можно в офисах продаж холдинга «Термодом». Адреса: ул. Радужная, 1 (Город Спутник), ул. Московская, 107, и проспект Строителей, 82 (Пенза). Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

*Подробные условия программы можно посмотреть здесь.

**Расчет предварительный, для более точного расчета необходимо обратиться в офисы Сбербанка. Он составлен исходя из следующих условий: первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 240 месяцев, ставка - 2,55% годовых.

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО СЗ «Парк Рояль». Застройщики ЖК «Созвездие» – ООО СЗ «Созвездие» и ООО СЗ «Созвездие 2». С проектной декларацией можно ознакомиться на наш.дом.рф.