На замену асфальта на подвесном мосту готовы потратить 1,5 млн

06.05.2021 | 14:43

В Пензе объявлен электронный аукцион на восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны подвесного моста через реку Суру.

Заявки от подрядных организаций принимаются до 12 мая. Заказчик, городской департамент ЖКХ в лице его руководителя Максима Иванкина, готов заплатить 1 млн 527 тыс. 215 рублей 75 копеек.

Такова начальная цена контракта, которая в процессе определения победителя может быть снижена участниками закупочной процедуры.

Аукцион назначен на 14 мая. Выигравшая организация должна сразу же приступить к работам на объекте и выполнить все до 24 июня включительно, сообщается на сайте госзакупок.

Реконструкцией моста Дружбы занялись в 2020 году. Переправу для пешеходов покрасили в ярко-красный цвет, на объекте заменили светильники, обновили подсветку.