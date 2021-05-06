Общество

На замену асфальта на подвесном мосту готовы потратить 1,5 млн

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В Пензе объявлен электронный аукцион на восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны подвесного моста через реку Суру.

Заявки от подрядных организаций принимаются до 12 мая. Заказчик, городской департамент ЖКХ в лице его руководителя Максима Иванкина, готов заплатить 1 млн 527 тыс. 215 рублей 75 копеек.

Такова начальная цена контракта, которая в процессе определения победителя может быть снижена участниками закупочной процедуры.

Аукцион назначен на 14 мая. Выигравшая организация должна сразу же приступить к работам на объекте и выполнить все до 24 июня включительно, сообщается на сайте госзакупок.

Реконструкцией моста Дружбы занялись в 2020 году. Переправу для пешеходов покрасили в ярко-красный цвет, на объекте заменили светильники, обновили подсветку.

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Гость||

А мэра не планируют заменить?

Гость||

Ох уж этот многострадальный мост. Вчера были на нем вечером как стемнело. Подсветка по низу моста в виде прямоугольных ламп бьет ярким светом прямо в глаза, ослепляя пешеходов.Как ответственные принимали этот мост?

Гость||

Гость писал(a):

Как ответственные принимали этот мост?
Как всегда...

Гость||

Может плиткой?

Гость||

Асфальт , это понятно. А бордюры?

Гость||

А почему у этой новости отсутствуют теги? Цвет месячных моста Дружбы сбил редактора с мысли?

Гость||

Гость писал(a):

?
Лучше асфальт. Это же мост над рекой. На плитке зимой и с дождем убьешься.

Гость||

Уже незнают как деньги распихать.... Проворовались... Асфальт для видимости как обычно

Гость||

И куда этот новый асфальт на мосту будет вести к развалинам набережной и в грязь улицы злобина?

Гость||

Асфальт в синий цвет покрасте

Гость||

Иванкин,возми в помошники светкина и денискина! Тогда это мероприятие ждет успех!

Гость||

Краска 9 лямов, а асфальт всего 1,5...капец

Гость||

Гость писал(a):

Краска 9 лямов, а асфальт всего 1,5...капец
Про подсветку и фонари забыли.

Гость||

Может проще новый мост сделать?

Гость||

Проще его вообще снести.

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Имя: Гость
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