В Спутнике стартуют продажи сразу в двух новых домах

05.05.2021 | 17:32

Холдинг «Термодом» решил подарить пензенцам новые возможности. Совсем скоро, 7 мая, открываются продажи квартир сразу в двух домах в Городе Спутнике.

Один из них находится в «Радужных дворах», другой - в жилом комплексе «Созвездие».

Строение № 76 - первый дом Зеленого двора. Как и все «Радужные дворы», он будет закрытым, без машин.

Камерное пространство, куда не попадут посторонние, станет любимым местом для прогулок, отдыха на свежем воздухе и занятий спортом для жителей комплекса.

Для маленьких жителей установят современные игровые комплексы: лабиринты с горками, спортивные комплексы, качели и другое оборудование, чтобы развивать ловкость, выносливость, координацию и воображение.

Взрослые смогут почитать любимую книгу на лавочке с навесом, прогуляться по зеленым дорожкам, устроить тренировку в зоне для воркаута или отдохнуть всей семьей в зоне для пикников с беседкой и грилем.

Новый дом «Созвездия» кирпичный. Как и другие дома жилого комплекса, он назван в честь звезды - «Майя».

Двор второй очереди будет стильным, функциональным и очень красивым. Беседки - с подсветкой. Только представьте, какими романтичными и уютными они будут по вечерам.

Детских зон три: для малышей, дошколят и школьников.

Продумано пространство и для тех, кому не по душе шумные развлечения. Наслаждаться хорошей погодой и любимой книгой можно будет в зоне чтения, постигать единение с миром - в зоне йоги.

По всей территории двора будут разбросаны парковые диваны, скамейки с теневыми навесами, арт-объекты в космической тематике.

Космическая атмосфера сохранена и в холле нового дома «Созвездия»: карта звездного неба, черные потолки, необычные светильники и воздушные, нежно-голубые оттенки плитки на стенах и полах. Для удобства жителей в холлах обустроят мягкую зону ожидания, лапомойки и колясочные. Вход в подъезды - без ступеней, а входная дверь - в стеклянной входной группе.

Как всегда, на старте продаж цены минимальные, а выбор планировок самый широкий.

Позвонить и оставить заявку можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сразу после старта продаж наши менеджеры свяжутся с потенциальным покупателем и помогут подобрать самый интересный вариант.

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие» и ООО СЗ «Созвездие 2», застройщик строения № 76 - ООО СЗ «Термодом-профи». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф.