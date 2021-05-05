В Пензе завершается срок действия послаблений для мигрантов

05.05.2021 | 19:56

Поблажек больше не будет. Год с лишним в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, иностранные граждане имели право не продлевать сроки миграционных карт, а первые три месяца еще и осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов. Однако действие указа, предоставлявшего все эти послабления, заканчивается.

«В отношении иностранных граждан, которые до 15 июня 2021 года не урегулируют свой правовой статус либо добровольно не покинут Российскую Федерацию, будут применяться меры по их выдворению и депортации в страны их гражданской принадлежности», - сообщил зам. начальника отдела миграционного контроля УМВД России по Пензенской области Михаил Ищейкин.

Кроме того, с этой же даты иностранцам, нарушившим закон, будут аннулировать виды на жительство, временные разрешения и сокращать сроки пребывания на территории Российской Федерации.