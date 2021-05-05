Общество

В. Лидин открыл памятную доску и поздравил фронтовиков в Сердобске

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В среду, 5 мая, в Сердобске состоялось открытие мемориальной доски воинам 221-го стрелкового полка и 131-го отдельного артиллерийского дивизиона 61-й стрелковой дивизии. В торжественной церемонии принял участие председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Инициатором увековечения подвига земляков стали местные активисты. Вместе с учениками лицея № 2 они собрали информацию об истории подразделений, дислоцировавшихся в городе с 1939 по 1941 год, а также составили списки командиров и рядовых, пропавших без вести и погибших в плену.

«Стало доброй традицией к 9 Мая проводить работы по сооружению, реконструкции, ремонту и благоустройству памятников и мемориальных комплексов. В прошлом и текущем году при поддержке депутатов Законодательного собрания было отреставрировано более 40 объектов», - отметил Валерий Лидин.

В Сердобске спикер регионального парламента вместе с волонтерами посетил Аллею Героев, где возложил венок к Вечному огню и почтил память павших минутой молчания.

После этого Валерий Лидин вместе со школьниками и взрослыми активистами высадил саженцы яблонь в Саду Победы. Каждый год в преддверии 9 Мая сердобчане благоустраивают общественную территорию, где большинство деревьев носят имена земляков-фронтовиков.

«Важно сохранить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны, искренне гордиться тем, что мы являемся наследниками традиций самоотверженного служения Отечеству», - отметил глава законодательной власти региона.

Затем Валерий Лидин посетил на дому ветеранов Великой Отечественной войны Александра Палагина и Валентину Андрееву.

Александр Палагин был призван в 1943 году. Долгожданная весть о Победе пришла к нему под Прагой, но военная служба его завершилась годы спустя, гораздо позже капитуляции Японии.

В мирное время Александр Амосович 36 лет работал на Сердобском часовом заводе. Ветеран награжден орденом Великой Отечественной войны и многочисленными медалями.

Фронтовичка Валентина Андреева служила телеграфисткой, участвовала в боевых действиях в составе 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов, прошла Латвию, Польшу и Восточную Пруссию, участвовала во взятии Кенигсберга.

«Ваше мужество и отвага, самоотверженный труд по восстановлению страны всегда будут служить для нас примером героизма и храбрости, беззаветной любви к Родине», - сказал Валерий Лидин, обращаясь к участникам войны.

Он поздравил ветеранов с Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил подарки от партии «Единая Россия» и врио губернатора Олега Мельниченко.

Источник — фото www.zspo.ru
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