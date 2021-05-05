Общество

В Кузнецке городской фонтан должен работать до 30 сентября

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На центральной площади Кузнецка заработал фонтан, расконсервированный после зимы.

Для кузнечан это одно из любимых мест. В 2017 году за его реконструкцию по программе «Формирование комфортной городской среды» проголосовало большинство. Три года объект капитально ремонтировали.

«До 30 сентября фонтан будет работать по определенному графику: в пятницу с 14:00 до 18:00; в субботу, воскресенье и праздничные дни - в период проведения городских мероприятий с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Пензе тоже включили реконструированный светомузыкальный фонтан. С режимом его работы можно ознакомиться здесь.

Источник — gorodkuzneck.ru
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Гость||

То есть этот фонтан работать практически не будет?

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