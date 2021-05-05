Общество

Пензенская область оказалась на третьем месте в России по бешенству

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В апреле 2021 года в России зарегистрировано 167 случаев бешенства. Пензенская область по данному показателю находится на третьем месте после Тюменской и Саратовской.

Об этом сообщает ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Еще в числе лидеров по количеству случаев гидрофобии - Нижегородская, Самарская, Челябинская, Ивановская, Волгоградская, Смоленская, Астраханская области, Красноярский край, а также Республика Хакасия и Алтай.

Всего в России за месяц отмечено 49 фактов заболевания у лис, 39 - у собак, 31 - у кошек, 25 - у крупного рогатого скота, 10 - у енотовидных собак. По 3 случая зафиксировано среди лошадей и мелкого рогатого скота, по 2 - у волков и хорьков, по 1 - у енота, куницы и северного оленя.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, за первые три месяца 2021 года в регионе зарегистрировано 33 случая бешенства, из них 7 в Бессоновском районе, по 5 - в Каменском районе и в Пензе. На собак и кошек приходится 84,8% выявленных заражений.

В 2020 году в регионе было зарегистрировано 114 случаев бешенства (в 2019-м, по данным регионального управления ветеринарии, - 53). Это заболевание стало причиной гибели двух человек (в Колышлейском и Пензенском районах). Один из них контактировал с ежом, другой - с неизвестной собакой.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Неудивительно.

Гость||

Мастера заголовка

Гость||

да я немного бешенный

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область оказалась на третьем месте в России по бешенству
ГИБДД проверьте и первое место за нами.

Гость||

А по долбанутости? На первом?

Гость||

я дурак я дурак, кукареку

Гость||

Заголовок жесть)))))

Гость||

Гость писал(a):

ГИБДД проверьте и первое место за нами.
дураков там хватает

Гость||

Дак вот почему у нас появляются скульптуры кентавров!

Гость||

Потому что активисты гуманисты не дают работать властям эффективно и безопасно для горожан

Гость||

Все зоофилам собачек и других разносчиков бешенства жалко, а людей нет.

Деньги на обработке заработывают и пожертвованиях и отпускают обратно заражать и распространять бешенство.

Гость||

А что ПИ стыдливо молчит о 1 месте по смертности от бешенства? Мы лидеры и нет нам равных . Горжусь тобой, мой сурский край?

Гость||

Что за дебилы заголовки пишут???

Гость||

Гость писал(a):

Дак вот почему у нас появляются скульптуры кентавров!
Там хитрожопая либерастическая клиника.

Гость||

А это может у нас ветслужба так хорошо работает, а в других областях хреново! Много выявляют!

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Имя: Гость
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