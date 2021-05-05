Озвучена дата, до которой на школьников перечислят по 10 000 руб.

05.05.2021 | 11:51

Стало известно, до какого числа семьям Пензенской области перечислят по 10 000 рублей на детей школьного возраста.

Выплата была анонсирована Владимиром Путиным 21 апреля. В среду, 5 мая, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по реализации послания Президента Федеральному Собранию РФ.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа», - сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Таким образом, до 17-го числа деньги поступят на счета получателей.

Ранее уточнялось, что выплата, направленная на помощь родителям в подготовке детей к школе, распространится и на будущих первоклассников.