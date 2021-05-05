Общество

Озвучена дата, до которой на школьников перечислят по 10 000 руб.

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Стало известно, до какого числа семьям Пензенской области перечислят по 10 000 рублей на детей школьного возраста.

Выплата была анонсирована Владимиром Путиным 21 апреля. В среду, 5 мая, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по реализации послания Президента Федеральному Собранию РФ.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа», - сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Таким образом, до 17-го числа деньги поступят на счета получателей.

Ранее уточнялось, что выплата, направленная на помощь родителям в подготовке детей к школе, распространится и на будущих первоклассников.

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Гость||

В поручении Путина сказано,что выплата будет родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.Это значит на всех детей,а не только школьникам?

Гость||

только в великой стране денег на то, чтобы собрать ребенка в школу, дает государство

Гость||

Царский подарок своим подданным!

Гость||

Мрази вечно не довольные выползайте, не получайте если считаете подачкой.

Гость||

Гость писал(a):

Мрази вечно не довольные выползайте, не получайте если считаете подачкой.
Вот у очередной бабы подгорело.

Гость||

Позор такой власти и тем кто радуется этим подачкам.

Гость||

А в чем позор, то??? По-моему такое благо для родителей с детьми!!! А кто пишет эти слова злой и несчастный человек!!!

Гость||

Это благо обернется большим повышением цен на школьные товары перед 1 сентября.

Гость||

так цены же не подросли, к чему такой подарок то

Гость||

Мрази вечно не довольные выползайте, не получайте если считаете подачкой.:)))

Мрази говоришь? А ТЫ КТО? Геноцидная вошь - присосавшаяся на народном теле,ЖИВЕШЬ ЗА СЧЕТ ЛЖИ И ОБМАНА ТЕХ ЖЕ "МРАЗЕЙ".Но, знай - придут.

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Имя: Гость
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