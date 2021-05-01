В Пензе на Первомай пришлось откачивать воду с дорог

01.05.2021 | 19:27

В субботу, 1 мая, мощный ливень добавил работы городским службам Пензы: им пришлось заниматься прочисткой ливневок и ликвидировать подтопления.

В частности, работы по откачке воды шли на улицах Рябова, Володарского, Чапаева, на перекрестке Урицкого и Суворова. На пересечении Пролетарской и Каракозова причиной подтопления стала забитая решетка ливнеприемника, после ее прочистки вода ушла.

«В случае выявления локальных подтоплений жителей просят обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам 05, 63-10-05», - сообщили в администрации города.

Также в мэрии напомнили, что после таяния снега были прочищены все ливневки. Подтопления, как правило, образуются там, где канализации нет.

«Для решения проблемы все проекты строительства и реконструкции дорог разрабатываются в обязательном порядке с учетом водоотвода. Так, данные мероприятия предусмотрены на улицах Чаадаева, Байдукова, Попова, Рябова, Бутузова, дороге в районе торгового центра «Коллаж» между проспектами Строителей и Победы», - добавили в пресс-службе.