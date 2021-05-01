Стал известен график работы светомузыкального фонтана в Пензе

01.05.2021 | 13:57

Администрация Пензы опубликовала график работы светомузыкального фонтана, запущенного в эксплуатацию после реконструкции в сентябре 2020 года.

Пробный пуск гидротехнического сооружения после зимовки состоялся 24 апреля - в этот день протестировали все системы.

На текущей неделе взмывающие ввысь прозрачные струи радовали горожан и гостей Пензы. Официальный запуск работы городской достопримечательности был запланирован на 1 мая.

Однако накануне в мэрии предупредили, что из-за непогоды праздник открытия может не состояться. «Во время сильного ветра и дождливой погоды фонтан работает только в статичном режиме», - объяснили в пресс-службе.

В Пензе на Первомай прогремела гроза со шквальным ветром. Но, несмотря на погоду, фонтан днем 1 мая работал, хоть и не в полную силу.

Согласно графику фонтан станут включать в 10:00, он будет работать в динамическом режиме (со сменой водной картины) с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20, с 17:00 до 17:20, с 18:00 до 18:20 и с 20:00 до 20:20 (в общей сложности - три часа).

В стационарном режиме (без смены водной картины) объект будет функционировать с 10:20 до 11:00, с 11:20 до 13:00, с 13:20 до 14:00, с 14:20 до 15:00, с 15:20 до 16:00, с 16:20 до 17:00, с 17:20 до 18:00, с 18:20 до 19:30, с 20:20 до 22:00 (в общей сложности - восемь с половиной часов).

С 19:30 до 20:00 горожанам представят музыкальные шоу: фонтан будет работать по программе, составленной под заданные мелодии.

По понедельникам на объекте будут проводиться профилактические работы.

«При неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильный ветер) фонтан работать не будет. При холодной погоде динамический режим заменяется на стационарный. Во время проведения массовых мероприятий режим работы фонтана может быть изменен», - предупредили в пресс-службе мэрии.