Общество

Число случаев COVID-19 в Пензенской области приблизилось к 45 тысячам

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В субботу, 1 мая, стало известно, что в Пензенской области за сутки подтверждено 87 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

49 инфицированных проживают в Пензе, 10 - в Нижнеломовском районе, 7 - в Заречном, 5 - в Бессоновском районе, 4 - в Пензенском, 3 - в Иссинском, по 2 - в Мокшанском и Сердобском, по 1 - в Кузнецком, Лопатинском, Малосердобинском, Спасском и Тамалинском районах.

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии составило 44 993.

В апреле в Пензенской области подтверждено 2 873 случая заражения - меньше, чем в марте. Однако показатели ежесуточной смертности от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, выше, чем в предыдущие месяцы.

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