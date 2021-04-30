Общество

В Пензе владельцу земли в Сосновке не дадут вырубить заповедные деревья

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 апреля, вновь встал вопрос о вырубке сосен в микрорайоне Сосновка.

Как пояснил заместитель главы администрации города Магомед Агамагамедов, деревья находятся на особо охраняемой природной территории. В 1992 году участок был выделен в пожизненное владение. В 1995-м хозяин зарегистрировал право собственности, а в 2020-м решил уточнить границы в соответствии с земельным законодательством.

«Кадастровый инженер поставил участок на учет. При привязке на местности умышленно или ошибочно было произведено смещение более чем на 100 метров», - пояснил заммэра.

Он напомнил, что как только в администрации города стал известен факт вырубки сосен, был подготовлен и направлен иск в суд и приняты меры по сохранению оставшихся деревьев.

«На особо охраняемой природной территории строительства быть не может. Даже если владелец участка построит дом, Росреестр не поставит его на кадастровый учет», - заверил он.

Магомед Агамагомедов также проинформировал, что специалисты проанализируют все аналогичные постановления о пожизненно наследуемом праве на землю, чтобы выяснить, не относятся ли такие участки к ООПТ или парковым зонам.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ну и глупые вопросы ты задаёшь!

Как будто сам ответ не знаешь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Кадастровый инженер поставил участок на учет. При привязке на местности умышленно или ошибочно было произведено смещение более чем на 100 метров», - пояснил заммэра.
конечно ошибочно))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На особо охраняемой природной территории строительства быть не может. Даже если владелец участка построит дом, Росреестр не поставит его на кадастровый учет», - заверил он.
ну это смотря сколько предложит...

Имя: Гость
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