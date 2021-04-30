В Пензе владельцу земли в Сосновке не дадут вырубить заповедные деревья

30.04.2021 | 14:51

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 апреля, вновь встал вопрос о вырубке сосен в микрорайоне Сосновка.

Как пояснил заместитель главы администрации города Магомед Агамагамедов, деревья находятся на особо охраняемой природной территории. В 1992 году участок был выделен в пожизненное владение. В 1995-м хозяин зарегистрировал право собственности, а в 2020-м решил уточнить границы в соответствии с земельным законодательством.

«Кадастровый инженер поставил участок на учет. При привязке на местности умышленно или ошибочно было произведено смещение более чем на 100 метров», - пояснил заммэра.

Он напомнил, что как только в администрации города стал известен факт вырубки сосен, был подготовлен и направлен иск в суд и приняты меры по сохранению оставшихся деревьев.

«На особо охраняемой природной территории строительства быть не может. Даже если владелец участка построит дом, Росреестр не поставит его на кадастровый учет», - заверил он.

Магомед Агамагомедов также проинформировал, что специалисты проанализируют все аналогичные постановления о пожизненно наследуемом праве на землю, чтобы выяснить, не относятся ли такие участки к ООПТ или парковым зонам.